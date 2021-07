Gianmarco explica por qué puso mala cara cuando Olga Moreno se hizo ganadora de 'Supervivientes 2021'

28-11-2019 Gianmarco Orestini, durante una gala de Gran Hermano Vip EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 31 (CHANCE)



Los seguidores de Gianmarco saben perfectamente que el italiano tiene muy mal perder y que además, es una persona muy estratega en los concursos. Con tan solo 24 años ha estado en dos de los más fuertes de la televisión y lo cierto es que siempre ha conseguido ser protagonista indiscutible.



Aunque ha llegado a la final de 'Supervivientes 2021', el italiano no ha sido uno de los concursantes de los que más se haya hablado y es que no ha tenido mucha trama dentro del concurso, eso sí, se ha dejado la piel en cada una de las pruebas y ha demostrado la fortaleza física y mental que tiene.



Cuando se proclamó Olga Moreno como ganadora del concurso, lo cierto es que vimos al italiano poner una cara que fue muy criticada en redes sociales, asegurando muchos de los espectadores del programa que no le había sentado nada bien haber perdido el puesto de 'ganador'.



Hemos hablado con Gianmarco y nos ha explicado a que se debía su mala cara en el debate final: "Han pasado tantas cosas, pero es lo que hay y ya está". En cuanto a si ha terminado felicitando a Olga por su victoria, el superviviente guarda silencio: "Me tengo que ir, perdona". Evita hablar del sistema de votación de 'Supervivientes' que tanto han criticado en su familia: "Mira, me tengo que ir* lo siento mucho, chicos".