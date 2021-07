El Presidente tunecino prolonga las restricciones sanitarias hasta nueva orden

Los estudiantes tunecinos esperan mientras observan las reglas de distancia social antes de realizar los exámenes de Bachillerato en la Escuela Secundaria Farabi en Mornaguia, cerca de Túnez, Túnez. EFE/EPA/MOHAMED MESSARA/Archivo

Túnez, 30 jul (EFE).- El presidente tunecino, Kais Said, emitió hoy un decreto, que entrará en vigor a partir de este domingo, por el que "hasta nueva orden" se prolongan las restricciones sanitarias, con la prohibición de todo tipo de manifestaciones y reuniones familiares, públicas y privadas, tanto en espacios abiertos como cerrados.

Según un comunicado de prensa, se aligerarán algunas restricciones sanitarias contra el coronavirus como el toque de queda, reducido de tres horas e impuesto desde las 22.00 hora local hasta las cinco de la mañana, y la apertura de la hostelería hasta las 19 horas locales tras haber superado el pico de esta cuarta ola.

Para todos los viajeros que lleguen al país, incluso quienes hayan recibido la pauta completa de vacunación o se hayan recuperado de la covid-19, deberán presentar un test PCR negativo realizado 72 horas antes y respetar una semana de cuarentena domiciliaria de siete días.

Por otro lado, Said instó a las autoridades sanitarias, civiles y militares, a acelerar la campaña de vacunación, reforzar la recepción de lotes y vigilar la aplicación del protocolo sanitario en todos los sectores, grandes superficies y transporte público.

Los responsables de la administración pública, añadió, deberán favorecer el trabajo a distancia para evitar aglomeraciones, excepto las fuerzas de seguridad, el Ejército, agentes de la Aduana y el personal sanitario.

Por su parte, el ministro de Sanidad interino, Mohamed Trabalsi, anunció hoy que su departamento se reunirá este sábado junto a responsables de Educación y Enseñanza Superior para organizar el próximo curso escolar.

Trabelsi, en el cargo desde hace una semana y sexto responsable de esta cartera desde el comienzo de la crisis sanitaria, reveló que las reservas de vacunas alcanzarán en las próximas semanas los siete millones de dosis.

Sólo en el día de hoy, Túnez recibió un millón de dosis de la vacuna Moderna por parte de Estados Unidos- a través de la iniciativa Covax- que se une a los más de cinco millones de vacunas donadas por una decena de estados después de que el país lanzara una llamada de ayuda humanitaria.

El país se enfrenta a una cuarta ola del coronavirus, acelerada por la aparición de la variante Delta a finales de junio, que deja cada día entre 100 y 200 muertes, la tasa de mortalidad más alta del continente según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según cifras oficiales el país suma ya 580.000 positivos y 19.336 fallecidos desde el comienzo de la epidemia.

Tras el arranque de la campaña de vacunación a mediados de marzo, se han administrado cerca de 2,6 millones dosis aunque poco más de 900.000 tienen la pauta completa. Pese a las acciones de sensibilización, sólo 4 millones de personas se han inscrito en la plataforma digital EVAX para ser vacunadas de manera voluntaria y gratuita.

El pasado domingo el mandatario destituyó por sorpresa al primer Ministro, Hichem Mechichi, suspendió el Parlamento por un periodo de 30 días y retiró la inmunidad parlamentaria de todos sus diputados "para salvar la paz social"; decisión que Ennahda, principal fuerza política, califica de "golpe de Estado".

Desde entonces, Said ordenó la gestión de la crisis sanitaria a la sanidad militar y él es el encargado de anunciar por decreto las nuevas restricciones.