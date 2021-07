El presidente argentino dice que la OEA es un escuadrón contra gobiernos populares

En la imagen, el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández. EFE/Federico Anfitti/Archivo

Buenos Aires, 30 jul (EFE).- El presidente argentino, Alberto Fernández, dijo este viernes que la Organización de Estados Americanos (OEA) “tal como está no sirve” y que "es un escuadrón" que avanza sobre los gobiernos populares de América Latina, en un encuentro virtual por el segundo aniversario del foro Grupo de Puebla.

Fernández señaló que los años del Gobierno de Donald Trump (2017-2021) en Estados Unidos “hicieron que la OEA no fuera un lugar de encuentro para América Latina”.

En cambio, señaló que la OEA es “una suerte de escuadrón de gendarmería americana para avanzar sobre los gobiernos populares en América Latina”.

El presidente argentino agregó que el accionar de la OEA en Bolivia “necesariamente tiene que ser investigado y tiene que ser juzgado”, respecto de irregularidades denunciadas en las elecciones presidenciales celebradas en 2019, cuando había triunfado Evo Morales.

“La OEA tal como está no sirve. El primero que tiene que hacer mea culpa es el señor (Luis) Almagro por la cantidad de cosas que ha hecho”, señaló Fernández y agregó que “también la institucionalidad de EE.UU. por haber propuesto y sostenido a un hombre como Almagro”.

“Solo nos desencontramos en ese ámbito”, insistió y recordó que trabaja para que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) "sea el lugar de reemplazo”.

BLOQUEOS

Fernández también señaló que “hay sociedades además en América latina que padecen bloqueos económicos en medio de una pandemia”, para luego resaltar que “no se bloquea a un gobierno, se bloquea a una sociedad”.

El argentino ya había pedido terminar los bloqueos como respuesta a las masivas protestas en Cuba hace dos semanas.

“Los bloqueos deberían avergonzar a quienes los promueven”, señaló.

“América Latina debería alzarse contra los bloqueos”, dijo, ya que “tiene la obligación moral, el deber ético de hacerlo”.

“Vamos por el mundo explicándole a Europa, EE.UU., que esos bloqueos que se han lanzado no sirvieron para nada”, dijo Fernández, y explicó que “la mejor forma no es intervenir los gobiernos, sino dejar que los gobiernos los elija la gente”.

DEUDA EXTERNA

Fernández también previó que “la deuda va a ser un problema” para el mundo y para América Latina.

Reconoció que para Argentina “ya lo es”, debido a que el país debe unos 45 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional.

“Deberíamos estar unidos ante nuestros acreedores para tener más fortaleza, para tener mejores condiciones”, arengó.

“En la división, todos perdemos”, insistió.

VUELTA DEL PROGRESISMO

El foro Grupo de Puebla, al que pertenecen diversas figuras políticas de 15 países entre España y Latinoamérica -entre ellos varios exmandatarios-, cumplió este miércoles dos años desde su creación como una instancia para defender el progresismo dentro de la región.

Fernández dijo que los años de Trump en el poder explican el estado actual de la OEA y del Banco Interamericano de Desarrollo, el nacimiento del Grupo de Lima y del Prosur.

En cambio, celebró el acuerdo con México para producir la vacuna AstraZeneca contra la covid-19, el triunfo de Luis Arce en Bolivia y consideró “una bocanada de aire fresco” el triunfo de Pedro Castillo en Perú.