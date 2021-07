Dressel no podrá alcanzar los seis oros tras derrota en 4x100 estilos mixto

Caeleb Dressel de Estados Unidos compite este viernes en el Centro Acuático de Tokio (Japón). EFE/EPA/Patrick B. Kraemer

Tokio, 31 jul (EFE).- Caeleb Dressel no podrá alcanzar las seis medallas de oro que se había propuesto ganar en los Juegos Olímpicos de Tokio, tras no poder evitar la derrota del equipo estadounidense, que concluyó quinto en la final del relevo 4x100 estilos mixto.

Una inesperada posición que no pudo impedir ni la formidable posta final de Dressel, que pese a recortar en cinco segundos la desventaja del equipo norteamericano al entrar en los últimos cien metros, no pudo llevar a Estados Unidos a las medallas.

Podio que encabezó el conjunto británico compuesto por Kathleen Dawson, Adam Peaty, James Guy y Anna Hopkin, que se alzó con el oro con un tiempo de 3:57.58 minutos, nuevo récord del mundo.

El cuarteto británico rebajó en 83 centésimas la anterior plusmarca universal en posesión de China con un tiempo de 3:38.41 desde septiembre del año 2020.

Un registro que permitió a Gran Bretaña aventajar en 1,28 segundos, precisamente al equipo chino, que se colgó la medalla de plata con una marca de 3:38.86.

Completó el podio el relevo australiano que se alzó con el bronce con un registro de 3:38.95 minutos.

Más de un segundo y medio -1.63- menos que el tiempo -3:40.58- firmado por el equipo de Estados Unidos al que no le bastó con el intento de remontada final de un Dressel, que ya no podrá lograr sus ansiadas seis medallas de oro en la capital japonesa.