Coronavirus.- Malasia notifica un nuevo máximo diario de casos en medio de las protestas contra el Gobierno

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Malasia han notificado este sábado un nuevo máximo diario de casos de coronavirus, en una jornada marcada por las protestas antigubernamentales en la capital, Kuala Lumpur, a pesar de que las autoridades prohibieron las reuniones públicas en el marco de un confinamiento a causa de la pandemia.



El Ministerio de Sanidad malasio ha indicado en su balance, publicado a través de su cuenta en la red social Twitter, que durante las últimas 24 horas se han confirmado 17.786 casos y 165 muertos, lo que eleva los totales a 1.113.272 y 9.024, respectivamente, desde el inicio de la pandemia.



Asimismo, ha manifestado que 914.639 personas se han recuperado hasta ahora de la COVID-19, antes de agregar que cerca de 13,5 millones de personas han recibido hasta ahora al menos una dosis de la vacuna, de las que 6,5 millones cuentan ya con la pauta completa.



Durante la jornada, cientos de personas se han manifestado en Kuala Lumpur para reclamar la dimisión del primer ministro, Muhyidin Yasin, por su gestión de la pandemia, una protesta que se ha saldado sin incidentes y en la que la Policía ha impedido a los concentrados entrar en una importante plaza de la ciudad.



El primer ministro ha sido acusado además de romper los protocolos al no permitir al rey, Abdulá de Pahang, firmar el fin del estado de emergencia, lo que ha llevado al monarca a criticar al Gobierno y al líder opositor Anwar Ibrahim a presentar una moción de censura contra Muhyidin.



Las fuerzas de seguridad han reclamado a los manifestantes que se dispersen tras cerca de una hora de sentada en los alrededores de la plaza Daratan Merdeka. Los organizadores se han reunido con los agentes y han reclamado a los presentes que pusieran fin a la protesta, según el diario 'New Straits Times'.



Posteriormente, la Policía ha desvelado que la protesta se ha saldado sin detenidos, si bien ha agregado que actuará contra los organizadores debido a que las autoridades no habían dado permiso para la manifestación a causa de las restricciones por la pandemia.



El primer ministro malasio defendió el jueves su gestión en la primera sesión del Parlamento en siete meses e insistió en que no ha "hecho nada mal" ante las insistentes críticas de la oposición y las acusaciones de parte de sus seguidores sobre una presunta "traición" al monarca.



El Parlamento llevaba suspendido desde enero a raíz de la declaración de emergencia en el marco de la segunda ola de casos de coronavirus. En mayo las autoridades impusieron un tercer confinamiento en todo el país, si bien las cifras de contagios han seguido al alza.