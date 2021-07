Coronavirus-. El Gobierno de Colombia afirma que el Paro Nacional "generó 15.000 muertes" por coronavirus

19-05-2021 Manifestación durante el paro nacional indefinido contra el Gobierno en Colombia POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA VIZZOR IMAGE



MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



El viceministro de Salud de Colombia, Luis Alexander Moscoso, ha afirmado este viernes que las manifestaciones y aglomeraciones relacionadas con el Paro Nacional habrían provocado la muerte por COVID-19 de cerca de "15.000" colombianos.



Desde el 28 de abril hasta el 30 de junio, las autoridades sanitarias del país notificaron el fallecimiento de más de 34.000 personas, de las cuales un 43 por ciento estarían vinculadas con las manifestaciones, según ha afirmado el viceministro para Blu Radio.



"El hecho de las actividades, los paros, las movilizaciones, la imposibilidad en estos períodos de tomar medidas de bioseguridad generaron un nuevo pico, un repico del tercer pico o cuarto pico. Ese se extendió por 40 días y significó, adicional a las proyecciones, 15.000 pérdidas de vidas", ha explicado Moscoso.



Asimismo, durante ese mismo periodo en el que se dieron las manifestaciones, el Ministerio de Salud informó de que no se podían tomar medidas de cierres preventivos ya que, por las movilizaciones sociales, representaría una norma que los ciudadanos no iban a cumplir.



"15.000 colombianos perdieron la vida, cosas que no son parte de una actividad social rutinaria. No son parte de la Navidad, ni de Semana Santa, ni de las actividades regulares. Esto fue algo que los colombianos simplemente hicimos", ha enfatizado el viceministro.



Respecto a los contagios, durante prácticamente todo junio se confirmaron más de 20.000 nuevos casos de COVID-19 en cada jornada. Sin embargo, desde el 11 de julio no se ha superado esa cifra ningún día y este viernes se han notificado 9.462 casos nuevos.



Además, se han sumado 306 fallecimientos más por el virus, lo que hace que la cifra total de decesos en Colombia ascienda hasta los 120.432 muertos.