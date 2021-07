Coronavirus.- Alemania dejará de ofrecer pruebas de COVID-19 gratuitas a no vacunados

BERLÍN, 31 (DPA/EP)



Alemania dejará de ofrecer pruebas rápidas gratuitas para detectar el coronavirus a los no vacunados, aunque la fecha concreta de entrada en vigor de la medida aún no ha sido decidida, ha asegurado este sábado el Ministerio de Salud.



"El ministro de Salud, Jens Spahn, dijo hace semanas que consideraba concebible que las pruebas (en algún momento) dejaran de ofrecerse gratuitamente a los no vacunados. La fecha exacta aún está por determinar", ha hecho saber el Ministerio.



Por su parte, el ministro de Economía, Olaf Scholz, señaló en declaraciones los periódicos del grupo de medios Funke que las pruebas no serán de pago hasta que todo el mundo haya tenido la oportunidad de vacunarse "es decir, dentro de unas semanas".



Habría que aplicar excepciones a quienes no puedan ser vacunados por razones de salud, así como a los niños y adolescentes.



En otro orden de cosas, Scholz también se manifestó a favor de prolongar las ayudas económicas con motivo de la pandemia al menos hasta finales de año. "Nadie debería tropezar poco antes de ser rescatado", ha explicado el actual candidato de los socialdemócratas a la Cancillería en las elecciones del próximo 26 de septiembre.



En cuanto a la vacunación, algo más de la mitad de las pequeñas y medianas empresas alemanas está a favor de una vacunación obligatoria, si con ello se puede evitar otro cierre de la economía, de acuerdo con una encuesta conocida este sábado.



El sondeo de la asociación de pequeñas y medianas empresas BVMW ha reflejado que casi el 54 por ciento de las compañías estaría de acuerdo con una vacunación generalizada si evita confinamientos y el cierre de las escuelas.



El 45 por ciento de las alrededor de 2.950 empresas encuestadas se manifestó en contra.



El director general de BVMW, Markus Jerger, entiende que "el resultado refleja la impotencia y la falta de planificación de la política del Gobierno federal respecto al coronavirus".



Existe una gran preocupación entre las empresas por la amenaza de un nuevo cierre, añadió, "que tendría consecuencias dramáticas para nuestra economía y supondría el fin económico definitivo para muchísimas pequeñas y medianas empresas".