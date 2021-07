Bob Odenkirk dice haber sufrido un "pequeño ataque al corazón"

En la imagen, el actor estadounidense Bob Odenkirk. EFE/Etienne Laurent/Archivo

Washington, 31 jul (EFE).- El actor Bob Odenkirk dijo el viernes que sufrió un "pequeño ataque al corazón" y que no requirió cirugía, después de que se desmayara esta semana durante un rodaje en el estado de Nuevo México (EE.UU.).

Odenkirk reveló en su cuenta de Twitter su condición y agradeció al personal que lo atendió, al señalar que "supieron arreglar el bloqueo sin necesidad de cirugía".

"Me va a costar un poco recuperarme, pero pronto estaré de vuelta", agregó el intérprete, quien agradeció igualmente la "avalancha de amor" que ha recibido.

El protagonista de "Better Call Saul", que tiene 58 años, se desmayó el martes en el rodaje de la serie y fue inmediatamente asistido por el equipo de esta producción televisiva.

El portal TMZ, que informó el martes en primicia del desvanecimiento del actor, aseguró el miércoles que Odenkirk estuvo inconsciente durante las primeras horas de su ingreso en un hospital de Albuquerque (Nuevo México, EE.UU.).

El miércoles, los representantes del artista dijeron en medios como TMZ y la revista The Hollywood Reporter que Odenkirk se encontraba "estable".

Odenkirk alcanzó la fama por el papel del abogado Saul Goodman en la aclamada serie "Breaking Bad" (2008-2013).

El éxito de su personaje lo llevó a tener su propia serie derivada, que bajo el título "Better Call Saul" ha impulsado aún más la carrera de Odenkirk.

"Better Call Saul" se estrenó en 2015 y se despedirá con su sexta temporada, que es la que están rodando ahora.

Al margen de la televisión, Odenkirk presentó este año en los cines el violento y crudo thriller de acción "Nobody" (2021).

Los actores Bryan Cranston y Aaron Paul, quienes fueron compañeros de Odenkirk en "Breaking Bad", expresaron en las redes sociales su preocupación por el estado de salud del actor, al que consideran un amigo.