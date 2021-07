Argentina y "una forma de ir por la vida" para jugar los cuartos en básquet

"Tenemos que recuperar una forma de ir por la vida", sentenció tras dos derrotas el capitán de Argentina Luis Scola sobre la obligada reacción de su equipo el domingo (04h40 GMT) ante Japón si quiere tener opciones de estar en cuartos del torneo de básquet masculino.

Ganar y hacerlo por la diferencia más grande posible para ser uno de los dos mejores terceros de los tres grupos de los Juegos. Esta es la tarea que tiene la subcampeona mundial ante el equipo anfitrión, que también suma dos derrotas.

Contará con la ventaja de saber exactamente lo que debe hacer en términos de diferencia de puntos, ya que los grupos A y B se cierran este sábado.

Con el nuevo formato de competición y el sorteo de cuartos, si Argentina se clasifica solo podría cruzarse con Francia, ya primera del grupo A, y el mejor del B, previsiblemente Australia, aunque Alemania e Italia conservan opciones.

Los otros dos equipos del C, España y Eslovenia, ambos ganadores ante Argentina, suman dos victorias y ya están en cuartos.

- 'Algunos malos hábitos' -

"Me preocupa que a veces tengamos algunos malos hábitos. De protestar demasiado, mucho 'flopping' (exagerar un contacto), incluso no bajar a defender por protestar algo. Son cosas que no suman para nada. No tenemos tanto talento como para poder aceptar el lujo de hacer esas cosas", dijo Scola desde la atalaya de sus 41 años y su quinta participación olímpica.

Argentina sorprendió al planeta hace dos años con un subcampeonato mundial -derrota en la final ante España- y desde entonces ha exportado cuatro jugadores a la NBA, disparando las expectativas sobre una nueva 'Generación Dorada', como la que consiguió el oro en Atenas-2004, de la que Scola es un superviviente.

En China-2019 el equipo funcionaba con intensidad, disciplina y aprovechamiento máximo de los recursos. Dos años después, su líder Facundo Campazzo no ha recuperado su capacidad de aglutinar y generar juego, tras una temporada en los Denver Nuggets en la que su papel ha cambiado.

"Todos los rivales respetan a la Argentina, por lo que la historia respalda y por lo que hicimos en China. Queremos demostrarlo contra Japón, así que hay que ser positivos", dijo el 'Facu', eliminado ante España por las faltas y que se fue al vestuario entre lágrimas y rompiendo su camiseta por la frustración.

- Pendientes de Garino -

El rival del domingo es una Japón que dejó buenas sensaciones en su debut contra España y se dejó ir ante Eslovenia, encajando una amplia segunda derrota. Al frente del equipo, un viejo conocido del equipo argentino, su antiguo seleccionador Julio Lamas.

"Es algo que hubiera preferido evitar, porque el partido evidentemente tendrá un costo sentimental cuando lo juegue", había señalado cuando se celebró el sorteo olímpico Lamas, seleccionador argentino entre 1997-1999 y 2011-2014.

El equipo albiceleste necesita implicar a varios jugadores por debajo de su nivel, especialmente Gaby Deck, Luca Vildoza y Leandro Bolmaro, los otros tres nuevos NBA, desaparecidos ante España.

Sergio Hernández, el seleccionador argentino, tiene la duda de Patricio Garino, lesionado en el bíceps femoral en el arranque ante España y que quedó "pendiente de evolución".

"Quedamos con una rotación corta, ahí nos empezamos a cansar más, perdimos al mejor jugador defensivo que tenemos", analizó Hernández, precisamente en una posición, la de alero, en la que Japón cuenta con sus dos mejores jugadores, los NBA Rui Hachimura y Yuta Watanabe.

"Es un rival que empuja, con un jugador muy determinante como Hachimura y un planteo táctico interesante. Alternan zona y hombre a hombre todo el tiempo", añadió el 'Oveja'.

pm/psr