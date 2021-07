Argentina.- Previa del España - Argentina

30-07-2021 JJ.OO/Balonmano.- Previa del España - Argentina. Los 'Hispanos', con la mente en cuartos España se mide a Argentina sabiendo que será segunda de grupo y esperando rival DEPORTES COE



MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



La selección española masculina de balonmano cierra este domingo (7.15 hora peninsular) la primera fase de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 ante Argentina, sabiendo que será segunda del Grupo A haga lo que haga, y por tanto pensando en quién será su rival en cuartos de final y cuál será el camino al podio.



Los de Jordi Ribera se medirán en el cruce que da acceso a la lucha por las medallas ante Dinamarca, Egipto o Suecia. España ya sabe su camino para estar en semifinales, aunque falta por ponerle nombre a sus rivales, dependiendo del desenlace del Grupo B.



Los 'Hispanos' se despidieron del primer puesto, a priori el camino menos duro, tras una contundente derrota ante Francia este viernes. Después de tres victorias y con el pase a cuartos en el bolsillo, los de Ribera sucumbieron con claridad ante los galos.



La baja de Viran Morros no ayudó a la concentración ni a la solidez defensiva de una España de nuevo con problemas de inicio. Esta vez, la doble campeona de Europa no tuvo reacción, no estuvo acertada en ataque tampoco y Francia no dudó en aprovecharlo.



La mente de los 'Hispanos' puede estar ya en los cruces, pero antes toca recuperar sensaciones ante una Argentina eliminada, que saldrá sin presión y con ganas de una despedida digna. El equipo sudamericano sigue dirigido por el técnico español Manolo Cadenas y se midió por última vez a España en el mes de marzo.



Fue un amistoso en el WiZink Center de Madrid, el regreso a casa de los 'Hispanos' tras más de un año sin competir en suelo nacional por la pandemia de coronavirus en gran medida. La victoria local por 28-24 quedó en segundo plano ante el récord histórico de partidos con la camiseta de la selección para Raúl Entrerríos.



El rival, conocido y revelación del pasado Mundial, querrá competir y a España le vendría bien olvidar la imagen de Francia. Los de Ribera necesitan el hambre que esta competición les despierta, tras el palo de la ausencia en Río de Janeiro 2016. Con los bronces en Atlanta 1996, Sydney 2000 y Pekín 2008, se acerca la hora de la verdad para una selección abonada al éxito.



FICHA TÉCNICA.



--EQUIPOS.



ESPAÑA: Pérez de Vargas (P), Corrales (P), Entrerríos, Sarmiento, Maqueda, Dujshebaev, Gurbindo, García, Morros, Solé, Gómez, Fernández, Rivera, Figueras, Aginagalde y Guardiola.



ARGENTINA: Maciel (p), Bar (p), F. Pizarro, S. Simonet, Vainstein, D. Simonet, I. Pizarro, P. Simonet, Martínez Cami, Moscariello, Carou, Martínez, Mourino y Bonanno.



--PABELLÓN: Estadio Nacional de Yoyogi.



--HORA: 7.15.