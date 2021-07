Alemania.- Los investigadores hallan restos de fósforo y azufre tras la gran explosión en la planta de Leverkusen

LEVERKUSEN (ALEMANIA), 31 (DPA/EP)



Las autoridades alemanas han encontrado "residuos líquidos de la fabricación de productos químicos para la agricultura" en el depósito que explotó en la ciudad de Leverkusen, en un incidente que dejó al menos cinco muertos y 31 heridos.



Según informaron hoy las autoridades regionales, aunque el principal componente de estos residuos son "productos químicos que contienen fósforo y azufre", aún no está claro si el accidente pudo haber liberado sustancias peligrosas para la salud, por lo que se tomarán más muestras.



Hasta ahora no se había dado a conocer públicamente el contenido exacto de los depósitos de la planta de incineración de residuos peligrosos en la que se produjo la explosión, el 27 de julio.



En una rueda de prensa celebrada dos días después, la empresa operadora, Currenta, había señalado que era objeto de una investigación y que por ello no lo daba a conocer.



Todavía se está investigando qué otras sustancias estuvieron implicadas en el accidente.