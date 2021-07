Afganistán.- La UE garantiza que no reconocerá a los talibán si toman el poder por la fuerza en Afganistán

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



El representante especial de la Unión Europea, Thomas Niklasson, ha asegurado este sábado en nombre del bloque que no reconocerá al movimiento talibán si alcanzan el poder por la vía armada en Afganistán, como tampoco aceptarán la declaración de un nuevo emirato islámico, como pretenden los insurgentes.



Los talibán han realizado en las últimas semanas extraordinarios avances en decenas de centros de distrito del país, mientras las conversaciones de paz entre los insurgentes y el Gobierno afgano discurren con enorme dificultad.



Estos avances han ido acompañados de avisos por parte de altos responsables afganos sobre la posibilidad de que los talibán acaben lanzando ofensivas contra los principales núcleos urbanos del país, sin descartar la capital, Kabul.



"Si el talibán logra tomar el poder por una vía militar, no será reconocido por la UE, no será reconocido por la mayoría de los países de la región. Será un régimen aislado y un Afganistán aislado", ha zanjado el emisario europeo en una entrevista con el canal de televisión afgano Ariana News.



En la misma entrevista, el enviado ha asegurado que la llegada por la fuerza de los talibán implicaría la suspensión inmediata de la ayuda al país.



Sobre las negociaciones, el diplomático europeo ha acusado a los talibán de no haber presentado ninguna propuesta clara. "Pero como planteen la opción de regresar a un emirato islámico, como en los años 90, o cualquier otra cosa similar, está claro que no lo vamos a aceptar".