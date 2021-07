Acusan al ente electoral mexicano de no promover consulta sobre expresidentes

Ciudadanos enfundados con mascaras de expresidentes, promueven el voto por el "Sí" a los transeúntes el 23 de julio de 2021, en calles de la Ciudad de México. EFE/Eduard Rivas/Archivo

Ciudad de México, 31 jul (EFE).- Activistas mexicanos protestaron este sábado frente a la sede central del Instituto Nacional Electoral (INE), organismo al que acusan de no promover suficientemente la consulta popular del domingo sobre enjuiciar a los expresidentes del país por corrupción y otros crímenes.

"Hemos señalado durante toda la campaña la parcialidad por parte del INE y lo inaccesible que ha sido la información al respecto", dijo a Efe Ariadna Bahena, una de las promotoras del referendo.

Los activistas llenaron las rejas del INE con pancartas que exigen enjuiciar a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Este domingo, más de 93 millones de mexicanos están llamados a las urnas para votar en la primera consulta popular a nivel federal de la historia de México, la cual requiere de una participación del 40 % para ser vinculante.

"Hemos decidido hacer esta protesta para seguir evidenciando que si la participación es muy baja es porque no hubo las condiciones", expresó Bahena, quien denunció problemas para conocer la lista de mesas electorales.

La promotora de la consulta criticó el "desinterés" del INE, encargado legal de organizar y difundir la consulta, pues reprochó que quiere retener "el monopolio de los ejercicios democráticos".

Bahena, quien lleva dos semanas recorriendo el país para fomentar la participación, pidió votar por el 'sí' para que el Gobierno constituya Comisiones de la Verdad que investiguen crímenes como desapariciones forzadas cometidos en Administraciones pasadas.

En un video difundido en redes sociales, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, hizo un llamado a la participación y aseguró que el órgano electoral desplegó desde el pasado 15 de julio "una intensa campaña de difusión para que la ciudadanía estuviese enterada".

"El INE ha hecho todo para que la consulta popular sea un éxito", reivindicó.

En la consulta habrá 57.000 mesas electorales, una cifra sustancialmente menor a las 163.000 que hubo en las elecciones intermedias del pasado 6 de junio, lo que el INe atribuye a la falta de presupuesto.

El referendo, apoyado por varias organizaciones ciudadanas, fue convocado por el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien llegó al poder con la promesa de erradicar la corrupción.

En un inicio la pregunta contenía los nombres de los expresidentes, pero la Suprema Corte la modificó y finalmente cuestionará a los mexicanos si quieren "emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados".

Aunque él convocó la consulta, López Obrador ha dicho varias veces que no votará porque no quiere la "venganza" y el viernes confesó que, de votar, votaría por el 'no'.