ACTUALIZA 2-Thompson-Herah brilla al liderar barrida jamaicana de los 100 metros femeninos en Tokio

Por Mitch Phillips y Sudipto Ganguly

TOKIO, 31 jul (Reuters) - La defensora del título, Elaine Thompson-Herah, protagonizó el sábado el primer gran momento del programa olímpico de atletismo al convertirse en la segunda mujer más rápida de la historia al encabezar el dominio absoluto de Jamaica en la final de los 100 metros planos.

Su compatriota Shelly-Ann Fraser-Pryce, que buscaba su tercer oro en la prueba, se hizo con la plata en 10,74 segundos y Shericka Jackson fue tercera con 10,76 en la competencia celebrada en el Estadio Olímpico de Tokio.

El récord olímpico de Thompson-Herah de 10,61 segundos solo quedó detrás de la plusmarca mundial de Florence Griffith-Joyner de 10,49 segundos en 1988.

Fraser-Pryce, de 34 años, se alejó del deporte para tener un bebé, pero llegó a Tokio con un tiempo de 10,63, el más rápido de este año.

Comenzó la carrera con mucha fuerza, adelantándose a las demás, pero Thompson-Herah la alcanzó y, después de que ambas corrieran codo a codo, se le adelantó cuando faltaban unos 40 metros para la meta.

Las brillantes marcas son sin duda un reflejo de los nuevos clavos con suela de carbono, que empiezan a dificultar las comparaciones con tiempos históricos.

Sin embargo, no hay duda sobre las medallas, ya que Thompson-Herah, que también ganó los 200 metros en 2016, tiene dos oros y Fraser-Pryce dos oros, una plata y un bronce.

"No encontraba las palabras. Grité muy fuerte porque estaba muy feliz", dijo Thompson-Herah, que también intentará retener su título de los 200 metros en Tokio.

"El mes pasado no pensé que me presentaría aquí para retener mi título. He luchado con mi lesión (del talón de Aquiles) durante cinco años y para mí el objetivo era mantener la concentración, mantener la compostura (...) no hay nada más que demostrar".

La británica Dina Asher-Smith, campeona mundial de los 200 metros y quien se esperaba que fuera una de las principales aspirantes en esa prueba, no llegó a la final de los 100 metros antes de anunciar que se retiraba de los Juegos por una lesión en los isquiotibiales.

(Reporte de Mitch Phillips, Sudipto Ganguly, editado en español por Daniela Desantis)