1-2. Garcés y Sánchez desatascan al Atlético en Wolfsburgo

Redacción deportes, 31 jul (EFE).- El Atlético de Madrid cosechó este sábado su segundo triunfo en la pretemporada tras remontar 'in extremis' ante el Wolfsburgo a domicilio (1-2) gracias a los goles de los canteranos Borja Garcés y Ricard Sánchez.

Los jugadores del filial del Atlético de Madrid dieron el callo. Respondieron a la confianza depositada en ellos por el Cholo Simeone y lograron darle la vuelta al partido contra un equipo consolidado en la Bundesliga que se presentó con un plantel repleto de titulares.

El vigente campeón de la liga española abandona Alemania con un buen sabor de boca tras cosechar su segundo triunfo de la pretemporada después de la victoria ante el Numancia en el encuentro memorial de Jesús Gil y Gil, pero aún con asignaturas pendientes de cara al inicio de la temporada.

En la primera parte los rojiblancos dejaron mucho que desear. No encadenaron ninguna jugada de peligro, su bagaje ofensivo fue nulo y el Wolfsburgo, que se sintió notablemente superior, anotó justo antes del descanso por mediación de su 'killer', el neerlandés Wout Weghorst.

En el segundo periodo, la entrada de nuevos futbolistas le dio otro aire al conjunto español. Aumentaron la intensidad en la presión y consiguieron embotellar a los alemanes en su campo.

Sin embargo, el Atlético no dejó de sufrir. El guardameta croata Ivo Grbic, que salió en sustitución de Oblak, tuvo que aparecer para evitar el segundo gol local en una clara ocasión.

La salida de uno de los canteranos 'aventajados', Borja Garcés, cambió el rumbo del partido. Giuliano Simeone dispuso de la ocasión más clara del partido hasta el momento para los colchoneros y estrelló el balón en el travesaño.

Acto seguido llegó el gol del empate tras un testarazo inapelable de Garcés que hizo respirar a los visitantes. El Wolfsburgo comenzó a titubear en defensa ante el empuje de los del Cholo, que con el tanto se lanzaron arriba en busca de la ansiada victoria.

Las conexiones rojiblancas funcionaron a la perfección en el tramo final y fruto de una gran acción colectiva llegó el tanto de la victoria de Ricard Sánchez, que recogió un buen pase filtrado de Garcés para definir con su pierna derecha por debajo del guardameta austriaco.

El Atlético de Madrid se enfrentará el próximo 4 de agosto ante el Cádiz en el Trofeo Ramón de Carranza y viajará a Róterdam (Países Bajos) para medirse frente al Feyenoord en su último partido de pretemporada antes del inicio liguero ante el Celta el 15 de agosto.

Ficha técnica:

1- Wolfsburgo: Pervan; Otavio, Brooks, Lacroix, Baku; Nmecha, Gerhardt, Guilavogui, Steffen; M. Philipp; Weghorst. También jugaron: Mbabu, Bornauw, Marmoush, Schlager, Joao Victor y Ginczek.

2- Atlético de Madrid: Oblak; Saúl, Montero, Fran González, Vrsaljko, Riquelme; Javier Serrano, Kondogbia, Lemar; Camello, Simeone. También jugaron: Ricard Sánchez, Valera, Camus, Grbic, Martín, Moreno,Arias y Garcés.

Goles: 1-0, min. 40: Weghorst; 1-1, min. 70: Garcés; 2-1, min.85: Ricard Sánchez

Incidencias: partido amistoso disputado este sábado en el AOK Stadion (Wolfsburgo, Alemania).