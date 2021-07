1-0. Brasil sigue defendiendo su corona

EFE/Fernando Bizerra

Tokio, 31 jul (EFE).- Brasil, defensora del título obtenido en el Maracaná, se clasificó para las semifinales del torneo olímpico de fútbol de Tokio 2020 al imponerse sin alardes y por un ajustado 1-0 a Egipto, y ahora aguarda a conocer su rival, que saldrá del Corea del Sur-México.

Una diana de Matheus Cunha, tras envío de Ricarhlison, a los 37 minutos, resolvió un partido espeso ante un rival que, como demostró en su estreno ante España, se defiende como un auténtico bloque y apenas da opciones a sus rivales.

El cuadro de Andre Jardine fue superior, sobre todo a partir del gol. Los egipcios, que comenzaron sin apenas sufrir un ápice, dejaron más espacios a los brasileños, que no obstante, no encontraron el camino para ampliar la ventaja y poder llegar tranquilos al final del partido.

Gharib Shawky, técnico de los 'faraones' intengó encontrar soluciones con la entrada de Salah Mohsen y Emam Ashour, pero Brasil, que también dio entrada a Malcom y a Reinier, supo manejar el encuentro, controlar el esférico e impedir la sorpresa, aunque Egipto no se rindió nunca y llegó al final a un paso de dar un susto a la 'canarinha'.

- Ficha técnica:

1 - Brasil: Santos, Dani Alves, Nino, Diego Carlos, Arana, Douglas Luiz, Guimaraes, Antony (Malcom, m.64), Cunha (Paulinho, m.54), Claudinho (Reinier, m.64) y Richarlison (Menino, m.92).

0 - Egipto: El Shenawy, El Eraky (Ashour, m.62), Galal, Hegazy, Hamdi, Ahmed El Fotouh, Mohamed (Maher, m.84), Tawfik, Hamdy (Mansi, m.84), Sobhi y Rayan (Mohsen, m.62).

Gol: 1-0, m.37: Cunha.

Árbitro: Chris Beath (AUS). Amonestó a los brasileños Antony y a los egipcios Tawfik

Incidencias: Partido de cuartos de final disputado en el estadio de Saitama. EFE