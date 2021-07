0-3. Un joven Barcelona liderado por Memphis Depay golea al Stuttgart

EFE/EPA/SASCHA STEINBACH

Redacción deportes, 31 jul (EFE).- Un gol de bandera de Memphis Depay, otro de la joven perla austríaca Yusuf Demir y un tercero de Riqui Puig dieron el triunfo por 0-3 al Barcelona ante el Stuttgart en el tercer partido de la pretemporada del conjunto de Ronald Koeman, perteneciente al 'stage' que está realizando en Donaueschingen (Alemania).

El Barça dominó al Stuttgart de principio a fin en un encuentro que empezó con una hora de retraso por culpa de las retenciones que se encontró el autocar del equipo azulgrana para llegar al Mercedes-Benz Arena, que albergó 25.000 espectadores, el máximo permitido por las autoridades sanitarias. Joan Laporta estuvo presente en el palco.

Ronald Koeman alineó un once inicial que podría ser bastante parecido al que se enfrentará a la Real Sociedad en el primer partido de Liga el 15 de agosto: Neto; Sergi Roberto, Gerard Piqué, Clément Lenglet, Sergiño Dest; Nico González, Frenkie de Jong, Gavi; Yusuf Demir, Memphis Depay y Antoine Griezmann.

Por su parte, el Stuttgart se presentó con múltiples bajas. Entre ellas, la de uno de sus mejores jugadores, Sasha Kalajdzic, quien durante la semana dio positivo por coronavirus. De hecho, el partido estuvo a punto de suspenderse este sábado por dos positivos más en el conjunto alemán, pero finalmente las autoridades sanitarias dieron permiso a los clubes para que se disputara.

El partido amaneció lento y no tuvo ninguna acción remarcable hasta el minuto 21, cuando un pase largo del neerlandés Frenkie de Jong lo aprovechó su compatriota Memphis Depay, que levantó la pelota para deshacerse del capitán del Stuttgart, Pascal Stenzel, y batir con una volea inapelable a Fabian Bredlow.

El Barça prácticamente sentenció el encuentro 15 minutos más tarde con el 0-2 ante un Stuttgart inofensivo. Una bonita jugada de combinación pasó por los pies de Memphis, que se la cedió a Griezmann, quien puso un pase en el interior del área pequeña para que Yusuf Demir se estrenara como goleador con la camiseta azulgrana.

Uno de los jugadores destacados del primer tiempo fue Gavi, jugador del filial del Barcelona que el 5 de agosto cumplirá 17 años, quien demostró una visión del juego, una calidad técnica y un dominio del centro del campo impropios de su edad. Sin duda, es una de las grandes apuestas azulgranas para el futuro a medio y largo plazo.

El susto lo dio Clément Lenglet al inicio del segundo tiempo al recibir un fuerte golpe en la rodilla izquierda en una lucha por el balón con Philipp Förster que le dejó visiblemente dolorido en el terreno de juego. Rápidamente Koeman lo sustituyó por precaución y dio entrada al uruguayo Ronald Araujo, que debutó en esta pretemporada.

También disputaron sus primeros minutos los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba, que entraron en el minuto 61. Los tres regresaron a los entrenamientos esta misma semana tras disputar la Eurocopa y la Copa América.

El 0-3 final lo puso Riqui Puig en el 73 tras finalizar una jugada de contrataque con un disparo que impactó en el palo izquierdo de la portería y se paseó por la línea de gol antes de superarla. La asistencia fue de Griezmann.

Especialmente significativo fue que Martin Braithwaite, Samuel Umtiti y Álex Collado, tres jugadores con ficha del primer equipo, no disputaran ni un solo minuto ante el Stuttgart. Sus caminos parecen alejarse del Camp Nou.