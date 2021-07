Townend y Gran Bretaña lideran el Concurso Completo en la primera jornada

El número uno del mundo, Oliver Townnd, ayudó este viernes a Gran Bretaña a tomar el liderato en la primera jornada del Concurso Completo de los Juegos Olímpicos de Tokio EFE/FEI

Madrid, 30 jul (EFE).- El jinete inglés Oliver Townend, en modalidad individual, y Gran Bretaña, en competición por equipos, finalizaron en primera posición en la primera jornada del Concurso Completo de hípica, en la que se realizó completó la doma clásica, aunque todavía faltan por competir 21 deportistas ecuestres, que lo harán en la jornada del sábado.

El británico, número uno del mundo, salió segundo al Parque Ecuestre de Baji Koen por detrás de la amazona tailandesa Arinadtha Chavatanont, y declaró haber realizado "una prueba muy segura" con su caballo Ballaghmor Class tras finalizar con un marcador de 23.6.

"No elegiría ser el primero, pero al mismo tiempo la primera parte ya está hecha y Ballaghmor hizo un trabajo encomiable. Dedos cruzados, seguimos trabajando durante los tres o cuatro próximos días y veremos donde terminamos", expresó Townend.

Además, el jinete habló sobre el circuito de Sea Forest, creado por el estadounidense Derek Di Grazia, donde tendrá lugar la fase de 'Cross Country': "Es muy intenso. Estás siempre en cuesta o en el agua, o en las dos a la vez".

"Los obstáculos son justos, están adaptados al caballo y por separado no suponen un problema, pero si le añades el calor, el terreno, la presión olímpica y la velocidad, van a causar problemas y será difícil conseguir marca".

"Derek no intenta atrapar caballos, construye obstáculos muy visibles y deja que el terreno y la velocidad hagan el trabajo por él", sentenció.

Muy cerca del británico terminó el chino Alex Hua Tian, que con una brillante actuación finalizó con un marcador de 23.9 en zona de medalla de plata. La amazona alemana Julia Krajewski, con una marca de 25.2, se colocó en tercera posición de la competición individual.

Laura Collet, a lomos de London 52, finalizó con un marcador de 25.8 que le colocó en cuarta posición, pero la británica no terminó contenta con su actuación: "London 52 ha estado todo el año muy cerca de Ballaghmor, pero desafortunadamente no salió tan bien hoy".

Francisco Gavino González, único representante español, finalizó último después de ser el jinete con más penalizaciones y obtener un marcador final de 47.7.

El indio Fouad Mirza, que bajó de los 30 puntos en la jornada de hoy y se sitúa en séptimo lugar, comentó cómo fue la experiencia de montar un rocín de 15 años como Seigneur, pareja de la alemana Bettina Hoy anteriores competiciones: "Tengo mucha suerte de montar un caballo tan bueno. Es un caballero en todos los sentidos, amable y honesto".

Todavía falta por concursar el alemán Michael Jung, actual campeón olímpico, que saldrá penúltimo en la jornada del sábado, a las 10:44.

En la competición por equipos, Gran Bretaña también lidera y se sitúa a 7 puntos de Suecia, segunda en la clasificación. Muy cerca del país nórdico, en tercer lugar, se encuentran los anfitriones, a su vez perseguidos por China y Alemania (actuales campeones olímpicos), cuartos y quintos clasificados, respectivamente.

Aún falta un jinete o amazona por competir de cada nación en la segunda jornada de Doma Clásica, por lo que los puestos pueden variar en la jornada de mañana. A las 8:30 abrirá el evento Andrey Mitin, del Comité Olímpico Ruso (ROC), y cerrará el día de competición en Doma Clásica el brasileño Carlos Parro.

El australiano Stuart Tinney y el irlandés Cathal Daniels causaron baja antes del inicio de la competición, por lo que fueron sustituidos. Kevin McNab ocupó la plaza de su compatriota y el irlandés Austin O'Connor remplazó a Daniels.