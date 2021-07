Seis personas dan positivo a covid-19 a bordo de un crucero en las Bahamas

En la imagen un registro del crucero Adventure of the Seas, de la compañía Royal Caribbean International. EFE/Archivo

San Juan, 30 jul (EFE).- Seis pasajeros que navegan a bordo del crucero Adventure of the Seas de la compañía Royal Caribbean International y atracado actualmente en Freeport, (isla Gran Bahama de las Bahamas) dieron positivo a la covid-19 y fuero aislados, informaron este viernes las autoridades sanitarias locales.

Las pruebas forman parte de las que la compañía hace de rutina al final del crucero y ofrece como deferencia hacia sus pasajeros, ya que la mayoría de los pasajeros deben mostrar una prueba de una prueba negativa para regresar a sus países de origen.

Los viajeros "fueron puestos en cuarentena y luego reexaminados con una prueba de PCR para confirmar su diagnóstico", dijo el viernes Lyan Sierra-Caro, directora de Relaciones Públicas de la línea de cruceros, según explicaron las autoridades bahamenses.

Estaba previsto que el barco finalizara su recorrido este sábado en Nassau, concluyendo así un viaje de siete noches con paradas en la isla privada de Royal Caribbean Perfect Day en CocoCay, Cozumel, México y la isla Gran Bahama.

Tres de los positivos están asintomáticos y uno tiene síntomas leves mientras que los otros dos son menores no vacunados y sin síntomas, detallaron las autoridades con información que les fue proporcionada por Sierra-Caro.

Para navegar en el Adventure of the Seas, los pasajeros mayores de 16 años deben estar completamente vacunados contra la covid-19 y recibir una prueba negativa antes de abordar.

Los niños menores de 16 años también deben dar negativo antes de embarcar.

Toda la tripulación a bordo está completamente vacunada.

Los pasajeros que dieron positivo y sus contactos cercanos fueron puestos en cuarentena inmediatamente después de recibir los resultados de la prueba.

Los seis pasajeros y sus grupos de viaje volarán a casa en un vuelo privado desde Freeport este viernes, donde está atracado el barco.

El crubero lleva a 1.182 pasajeros y 900 tripulantes a bordo.

Las Bahamas sufre actualmente otra ola de la covid 19 y está camino de superar su mayor número de casos registrados en un solo mes desde el inicio de la pandemia si continúa la tendencia ascendente actual.

En lo que va de mes, la nación ha registrado 1.722 casos confirmados.

Esto es aproximadamente el mismo número de casos que registró las Bahamas en agosto de 2020, cerca del pico de la segunda ola del país.

Las Bahamas permanece en la tercera ola de la pandemia, aunque algunos expertos se han referido al aumento actual como una “cuarta ola”, señalando que se registraron casos bajos de dos dígitos en enero y febrero antes de que los casos comenzaran a duplicarse nuevamente.

En agosto de 2020, hubo 1.643 casos confirmados, frente a los poco más de 470 casos registrados en julio de 2020, un aumento del 250 por ciento.

El incremento se atribuyó en gran parte a la reapertura del país en julio de 2020, un período en el que también se relajaron las restricciones y se suspendieron los cierres extensivos.

Los fallecidos a dia de hoy por el coronavirus son 286 y el total de casos confirmados positivos es, a día de hoy, de 14.545. EFE

