Se derrumba una casa al mar en Argentina

SHOTLIST USO EXCLUSIVO PARA CLIENTES AFP (NO RESALE) MAR DEL TUYÚ, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA28 DE JULIO DE 2021FUENTE: @GUARDAVIDAS_MDT / ESNRESTRICCIONES: MANDATORY ONSCREEN CREDIT: @Guardavidas_mdtRESTRICTED TO EDITORIAL USE 1. Plano general de la casa derrumbándose al mar2. Plano general tras el derrumbe de la casa al mar3. Plano general de las olas golpeando la casa antes del colapso4. Paneo de arriba hacia abajo de las olas golpeando la casa antes del colapso5. Plano general de las olas golpeando la casa antes del colapso