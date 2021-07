Sáhara.- El Polisario dice que "no se quedará de brazos cruzados" ante la "guerra" de Marruecos contra los saharauis

Reclama a la ONU que intervenga de forma "urgente y rápida" para lograr la liberación de los presos políticos



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, ha destacado que el grupo "no se quedará de brazos cruzados" ante las acciones de Marruecos contra los civiles saharauis y ha reclamado a Naciones Unidas que intervenga de forma "urgente y rápida" para lograr la liberación de los presos políticos.



Ghali, quien es además presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), ha manifestado que el Polisario "no se quedará de brazos cruzados ante el aumento de la guerra que llevan a cabo las autoridades de ocupación marroquí contra el pueblo saharaui en las zonas ocupadas".



"Nos reservamos el derecho legítimo de responder con fuerza y firmeza ante cualquier acto que perjudique la de seguridad de cualquier ciudadano saharaui, donde quiera que esté, y responsabilizamos completamente a Marruecos de las consecuencias de sus actos criminales y su campaña de terror en las zonas ocupadas de Sáhara Occidental", ha argüido



Así, ha indicado en una carta enviada al secretario general de la ONU, António Guterres, que "el proceso de paz no puede continuar mientras el Estado de ocupación marroquí continúa impunemente con su guerra de represalia contra civiles y activistas saharauis, incluidos sus intentos de imponer un 'statu quo' por la fuerza".



Asimismo, ha alertado a Guterres de la "gravedad de la situación de los Derechos Humanos en las zonas ocupadas" a causa de las "atrocidades y práctica salvajes e inhumanas" de las autoridades marroquíes contra civiles, activistas, periodistas, según ha recogido la agencia saharaui de noticias SPS.



Por ello, ha reclamado "la intervención urgente y rápida de la ONU para poner fin a los sufrimientos que padecen los presos políticos saharauis y sus familiares, así como garantizar su puesta en libertad inmediata e incondicional para que puedan reunirse con sus familiares y seres queridos".



El Frente Polisario dio en noviembre de 2020 por concluido el acuerdo de alto el fuego pactado en 1991 después de que Marruecos desplegara militares en el paso de Guerguerat, tras lo que anunció el inicio de operaciones militares contra posiciones marroquíes.



Guerguerat se encuentra bajo control de Marruecos y es el principal puesto fronterizo con Mauritania. Rabat considera la zona entre el puesto y la frontera con Mauritania como 'tierra de nadie', mientras que el Frente Polisario lo considera territorio propio y dice que así lo recoge el acuerdo de alto el fuego firmado por ambas partes en 1991.



La antigua colonia española del Sáhara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario. El alto el fuego dfue firmado con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación, pero las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de los colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria.