Rylov logra el doblete olímpico 100-200 m espalda, Murphy arroja sospechas

El ruso Evgeny Rylov, que participa con un equipo independiente con las siglas del comité olímpico de su país (ROC), debido a las sanciones por dopaje, confirmó este viernes su dominio en la especialidad de espalda al ganar la prueba de 200 metros de Tokio-2020, después de haberse hecho antes con el oro en 100 metros.

Rylov puso fin al dominio estadounidense en la distancia, con un crono de 1 minuto, 53 segundos y 27 centésimas, delante del estadounidense Ryan Murphy (1:54.15) y del británico Luke Greenbank (1:54.72).

Murphy, que había logrado ese mismo doblete 100-200 m espalda en los Juegos de Rio-2016, no ocultó su enfado a su paso por la zona mixta para referirse a Rusia y la sanción que pesa sobre el país por los escándalos de dopaje del pasado.

"Me vienen unos quince pensamientos y trece de ellos me provocarían problemas (...) Es un enorme peso mental para mí nadar todo el año en una carrera que no está probablemente limpia, pero así son las cosas", afirmó Murphy, de 26 años.

Estados Unidos había ganado el oro en la prueba en los seis últimos Juegos Olímpicos.

Sobre la decisión del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) a finales de 2020 suavizando el castigo ruso en comparación a las sanciones propuestas inicialmente por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ante el dopaje de Estado organizado en Rusia añadió: "Gente que sabe mucho más sobre la situación ha tomado la decisión que se ha tomado".

"Eso me frustra pero (...) no puedo estar a la vez entrenándome para los Juegos Olímpicos, a un altísimo nivel, y tratar de presionar a las personas que toman las decisiones para hacerles comprender que son erróneas", concluyó.

- Tercera medalla -

Es la tercera medalla en Tokio para Rylov, ya que el nadador de 24 años se llevó la plata en el relevo de 4x200 metros y los dos oros en las pruebas de espalda.

Murphy ganó el oro en Rio y Rylov se tuvo que conformar con el bronce, pero ambos han tenido trayectorias opuestas desde entonces, con el estadounidense solo bajando de 1:54 en una ocasión, en 2018, mientras que el ruso se llevó el oro en los dos últimos Mundiales.

Rylov llegó a Japón con 5 de los 17 tiempos más rápidos de la historia del evento.

"Cualquier prueba es difícil de ganar. Los Juegos Olímpicos son únicos, ya que todos los nadadores dan lo mejor de sí mismos, lo que hace más difícil ganar", afirmó Murphy.

"Ser segundo, obviamente tiene un sabor agridulce para mí. Pero creo que en 10 o 15 minutos empezaré a pensar que tener una medalla de plata es algo muy bueno", añadió el estadounidense.

Pregunto sobre las declaraciones de Murphy, Rylov dijo "no comprender esa alusión".

"Si ves mi apariencia y mi fisiología, es una alusión más bien extraña. Me sorprende mucho escuchar eso", añadió el ruso.

cfe/jr/psr-dr