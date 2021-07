30-07-2021 Rocío Flores recupera su vida. MADRID, 30 (CHANCE) Rocío Flores ha estado varios meses al pie del cañón, defendiendo públicamente a Olga Moreno en 'El programa de Ana Rosa' y en 'Supervivientes 2021'. Nadie la obligó, le salió del corazón, igual que lo hizo cuando su padre, Antonio David Flores, concursó en 'Gran Hermano VIP'. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Rocío Flores ha estado varios meses al pie del cañón, defendiendo públicamente a Olga Moreno en 'El programa de Ana Rosa' y en 'Supervivientes 2021'. Nadie la obligó, le salió del corazón, igual que lo hizo cuando su padre, Antonio David Flores, concursó en 'Gran Hermano VIP'.



La joven no solamente ha tenido que hacer frente a las polémicas que levantaba la concursante en Honduras, sino que también estaba muy presente el documental de su madre en televisión, en el que ha contado con pelos y señales por qué no tiene relación con su hija y qué episodio hubo en sus vidas a partir del cual no se han vuelto a mirar a la cara.



Rocío ya se encuentra en su querida Málaga. Después de una final de lo más intensa, la joven viajó hacía allí y se encontró con la presencia de su novio, que la estaba esperando para recogerla e irse juntos. Después de un rato hablando, la hija de Antonio David se subió en la moto de él y se fueron juntos.



Y es que han sido muchos los meses que han estado separados debido al trabajo de Rocío en televisión. Muchos días en los que Rocío necesitaba desconectar y la mejor manera era estar en Madrid en compañía de su tía, Gloria Camila, y algunas amigas. Ahora, ya es momento de descansar y parece que la nieta de la Jurado está más feliz que nunca por ello.