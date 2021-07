Pujol (Láser Radial): "Me voy bien; he hecho todo lo que he podido"

Cristina Pujol (c). EFE/ Lavandeira Jr

Tokio, 30 jul (EFE).- La regatista barcelonesa Cristina Pujol, que ha debutado en Tokio 2020 en unos Juegos, señaló este viernes, tras acabar la competición en Láser Radial en el puesto vigésimo tercero de la general, que se va "bien" porque ha hecho todo lo que ha "podido".

"Han sido mis primeros Juegos y los he disfrutado. La mayoría de las regatas no estaban bien para mis condiciones y he sufrido bastante, pero con las mías -poco viento- he estado adelante", relató Cristina Pujol en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Vela (RFEV).

La barcelonesa, de 28 años y que abrió y cerró la competición con sus dos mejores resultados (1, 4), comentó que no se arrepiente de lo hecho en Tokio 2020.

"Quizá podría haber estado un poco mas arriba pero, por las condiciones, no mucho mas, por lo que me voy contenta", subrayó.