Portaltic.-Google Drive cambiará los enlaces de los archivos compartidos para hacerlos más seguros

MADRID, 30 (Portaltic/EP)



El servicio de almacenamiento en la nube Google Drive lanzará una actualización de seguridad en septiembre que afectará a los enlaces de los archivos compartidos, de tal forma que algunos requerirán una clave de recurso para poder acceder a ellos.



La actualización entrará en vigor el próximo 13 de septiembre y con ella, se introducirá una clave de recurso en los archivos de Drive, por la que se cambiarán los enlaces para ver algunos de ellos. Ello puede dar lugar a que el usuario reciba nuevas solicitudes de acceso a esos archivos.



Esto significa que con la actualización, el usuario necesitará una URL con clave de recurso para acceder al archivo, salvo que ya lo haya visto o haya accedido a él con anterioridad. La compañía especifica que si no tienen la URL con la clave, habrá que solicitar acceso al archivo.



Google también señala que no todos los archivos se verán afectados, sino solo algunos. Por ejemplo, Documentos, Hojas de cálculo, Presentaciones y Formularios de Google quedan fuera de este cambio, como informa en la página de Soporte.



La compañía permite comprobar cuáles son desde 'Mi Unidad'. Esta comprobación, no obstante, solo está disponible durante 30 días desde el momento en que el usuario recibe el correo de notificación de actualización.



REFORZAR LA SEGURIDAD DE LOS ENLACES



Cuando un usuario quiere compartir un archivo desde Google Drive, se le presentan dos opciones: la primera, compartir con personas o grupos a partir de su correo electrónico, y la segunda, obtener un enlace, con el que cualquier usuario que tenga en enlace puede acceder al archivo.



El cambio que ha anunciado Google busca reforzar la seguridad del enlace que se genera en esta segunda opción porque, pese a que solo el usuario que lo tenga puede abrirlo, en realidad no es tan seguro ni privado como la primera opción.