Portaltic.-Así será el juego cruzado de Destiny 2

30-07-2021 Destiny 2 POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA BUNGIE



MADRID, 30 (Portaltic/EP)



Bungie prepara la llegada del juego cruzado a Destiny 2, que debutará con la temporada 15 con algunas novedades que buscan unificar la experiencia en toda la comunidad de jugadores, como el nuevo sistema de identificación o la pantalla de amigos conectados e invitaciones.



El juego cruzado permitirá que jugadores (guardianes) de distintas plataformas (Xbox, PlayStation, PC y Stadia) puedan unirse y formar equipos para combatir juntos la Oscuridad. Llegará con la temporada 15 con algunas novedades, como ha explicado la desarrolladora en su blog.



Esta nueva "comunidad unificada", como la ha calificado Bungie, incluye un nuevo sistema de identificación, denominado Bungie Name, que combinará el nombre del jugador con un numero para hacerlo "consistente en todas las plataformas", aunque durante la partida los jugadores seguirán viendo el nombre de los demás como hasta ahora.



Este nuevo sistema de identificación también unificará elementos como los caracteres que pueden usar los usuarios en el nombre que muestran, lo que puede generar que algunos personajes tengan nombres modificados o incluso este espacio se muestre vacío.



La desarrolladora acompañará esta nueva identificación con un sistema de cambio de nombre, del que probará una primera versión en invierno, si bien no lo lanzará hasta más adelante.



El juego cruzado también unificará la vista de los amigos que están conectados en una pantalla donde también se mostrarán las invitaciones para unirse a una escuadra, que se pueden enviar a todas las plataformas. Y para evitar acoso, se ha introducido un sistema de bloqueo y algunas herramientas adicionales de privacidad.



SISTEMA DE EMPAREJAMIENTO



Para asegurar que el nivel de juego está equilibrado los modos competitivos, la compañía ha compartido su enfoque para el sistema de emparejamiento en el juego cruzado, en el que los jugadores de ordenador se emparejarán con otros jugadores de ordenador, mientras que los jugadores de videoconsola y Stadia serán emparejados entre ellos.



Bungie señala que las escuadras en las que haya una combinación de jugadores de ordenadores y videoconsola se emparejarán con otros jugadores de ordenador.



La compañía ha indicado que el juego cruzado contará con soporte para idiomas, pero no tendrá chat de voz entre plataformas en su lanzamiento (llegará con una próxima actualización).