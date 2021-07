Pochettino: Mbappé "no me ha hablado" de su posible marcha del PSG

El entrenador del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino.EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON/Archivo

París, 29 jul (EFE).- El entrenador del Paris Saint-Germain, el argentino Mauricio Pochettino, aseguró este jueves que el atacante estrella del equipo Kylian Mbappé no le "ha hablado" de una posible marcha al terminar el año que le queda de contrato.

En una entrevista con el diario Le Parisien que aparece adelantada en su página de internet, Pochettino repasa los fichajes que se están realizando durante la pretemporada y trata especialmente el caso de Mbappé, que hasta ahora ha rechazado las ofertas de prolongar su contrato en París.

De momento, asegura que Mbappé "es un jugador de la plantilla y lo trataremos de la misma manera" que a los demás. Su situación contractual "se gestiona en otro nivel. A nivel deportivo no cambia nada".

Pochettino elude detallar si el atacante francés le ha confiado personalmente que no prolongará su estancia en París: "Son conversaciones privadas, pero en ningún caso Kylian me ha hablado de eso".

Y asegura que esta indefinición no le quita el sueño, porque "un contrato se firma de un día para otro". "No pienso en lo que puede o no puede pasar. Hay un año de contrato y eso es una realidad", recuerda.

Acerca de los movimientos del mercado del PSG (con las incorporaciones de Sergio Ramos, Donnarumma y Achraf, entre otros) afirma que "no es una cuestión de nombres. Se trata de mejorar el equipo", y considera que "el club realiza un gran trabajo" en el que él y sus colaboradores participan con la dirección.

Preguntado sobre si el centrocampista francés Paul Pogba es un objetivo del PSG para lo que queda de mercado, insiste en no hablar de nombres: "No me gusta hablar de jugadores que pertenecen a otros equipos. El club trabaja con toda discreción".

Acerca de si la llegada de Donnarumma puede causar malestar al guardameta costarricense Keylor Navas, explica que "el PSG necesita competitividad en todos los puestos, una evolución constante, crecer. Los jugadores que están ya o los que llegan, lo saben muy bien".

Por ello, Pochettino insiste en que la llegada del defensa español Sergio Ramos, tras terminar su contrato con el Real Madrid, "nos aporta competitividad", aunque elude pronunciarse sobre si con su incorporación podría cambiar de sistema a una defensa de tres centrales y dos carrileros.

"Cada uno debe demostrar su valor. Sergio y los otros fichajes", advierte el técnico argentino, quien intenta meter en la cabeza de sus jugadores un elevado nivel de exigencia: "Cada partido", sea amistoso o una final, "debe ser tomado de la misma manera", .

Es el caso de la Supercopa de Francia que se disputará el próximo domingo contra el Lille (campeón de la última liga francesa) en Tel Aviv. "El momento no es ideal para nadie" por estar todos en medio de la pretemporada, "pero no hay excusas. Debemos ir y jugar esta final para ganarla", remacha.

Sobre los intentos que Real Madrid y Tottenham habrían hecho a comienzos de pretemporada para intentar contratarle, señala que ha mantenido "una relación tranquila, fluida" con la presidencia y la dirección deportiva del PSG.

Recalca que no juzgó "necesario" desmentir "los rumores", ya que "las cosas siempre han estado claras. No había necesidad de decir más".