Pictet ve oportunidades latinoamericanas entre ruido electoral

(Bloomberg) -- Pictet Asset Management ve oportunidades en países con elecciones en los próximos seis meses, pero mantiene una infraponderación de la deuda de esas naciones. Mientras tanto, los crecientes riesgos políticos en la región han presionado algunas calificaciones soberanas, según Fitch Ratings.

América Latina es “un poco mixta. Por un lado, las economías se están recuperando, aunque a diferentes velocidades y los exportadores de materias primas como Chile, Perú y Brasil se están beneficiando de los precios más altos de los productos básicos”, dijo Guido Chamorro, codirector de deuda en moneda fuerte de mercados emergentes en Pictet. “Por otro lado, tenemos un ciclo electoral que mantendrá a los inversionistas adivinando qué países son ‘seguros’”, agregó

El exlíder estudiantil Gabriel Boric está liderando la carrera presidencial para las elecciones de Chile en noviembre, mientras que Colombia se enfrenta a una votación nacional en mayo de 2022. Faltan 15 meses para las elecciones de Brasil, pero el presidente, Jair Bolsonaro, advierte casi a diario de trampas, engaños y piratería.

“En América Latina, todo se trata de ventanas de oportunidad”, dijo Chamorro en una entrevista. “Alta volatilidad, por lo tanto, liquidaciones seguidas de repuntes. ¡Es un paraíso para los inversionistas!”

Colombia, después de su rebaja crediticia a alto rendimiento, “ha tenido un desempeño inferior enorme debido a su condición de ángel caído” y sus diferenciales soberanos se han ampliado más que los de Perú, señaló y agregó que “puede haber margen para un mejor rendimiento en un horizonte de tres a seis meses”.

Los inversionistas extranjeros se volcaron al mercado de deuda en moneda local de Colombia a un ritmo récord pese a la rebaja a grado especulativo de la deuda de la nación y a la renuncia del ministro de Hacienda debido a un proyecto de ley de impuestos fallido que desató protestas mortales.

Por su parte, Fitch señaló el jueves en un informe que las movilizaciones sociales, los desafíos de gobernanza, la erosión de los controles y equilibrios que pueden debilitar la fortaleza institucional y las elecciones que podrían cambiar la orientación de la política económica son los cuatro principales desafíos políticos que enfrenta América Latina en 2021-2022.

“Cualquier impacto de calificación depende del margen actual, la velocidad de los cambios percibidos y la magnitud del daño derivado de los riesgos de estabilidad política y social”, aseveró.

Los indicadores de gobernanza de los bonos soberanos de América Latina son en general débiles y están integrados en sus perfiles de calificación, y las caídas recientes reflejan, en parte, las puntuaciones de su modelo de calificación soberana.

MERCADO PRIMARIO

Bancomext, banco mexicano de desarrollo de comercio exterior con fines de lucro, colocó un bono de sostenibilidad a 10 años por US$500 millones

Adani Ports colocó US$750 millones en bonos de grado especulativo en dos tramos y el libro de órdenes alcanzó un máximo de US$2.750 millones para luego cerrar en cerca de US$2.000 millones

El Gobierno de Colombia espera ofrecer en el tercer trimestre sus primeros bonos verdes para financiar proyectos sostenibles, señaló el director de Crédito Público, César Arias, en un comunicado

MERCADO SECUNDARIO

Los activos peruanos se desplomaron luego de que el nuevo presidente, Pedro Castillo, llevara a cabo la ceremonia de juramento de su gabinete sin nombrar a su ministro de Economía. Los bonos de referencia en el extranjero con vencimiento en 2031 cayeron en las primeras operaciones al nivel más bajo en siete semanas, mientras que el costo de cobertura contra pérdidas de su deuda aumentó a un máximo de dos meses

Los nuevos propietarios de la distribuidora de energía más grande de Argentina, Edenor, están atrayendo la ira de los acreedores solo unos meses después de adquirir la compañía al tratar de eliminar una cláusula de cambio de control que exige pagar sus US$98 millones de bonos en el extranjero de forma anticipada

Fondos inesperados de más de US$230.000 millones del Fondo Monetario Internacional para las naciones emergentes y en desarrollo están atrayendo a inversionistas a los mercados de deuda más riesgosos

ECONOMÍA

Los miembros de la junta del Banco Central de Chile dijeron que las expectativas del mercado para las alzas de las tasas de interés eran demasiado apresuradas dados los riesgos a mediano plazo, reafirmando sus planes de una reducción gradual del estímulo monetario

La economía de México creció menos de lo esperado en el segundo trimestre, ya que la demanda de Estados Unidos y la mejora del consumo interno dan luces de una recuperación gradual

El desempleo de Brasil se mantuvo cerca de un su punto más alto en el trimestre terminado en mayo a pesar de la ampliación de las campañas de vacunación contra el coronavirus y la reapertura de la economía más grande de América Latina

