Ordenan a UEFA que revoque actuaciones contra clubes, según R. Madrid y Barça

EFE/EPA/Richard Juilliart/Arhivo

Madrid, 30 jul (EFE).- El Real Madrid, el FC Barcelona y el Juventus, emitieron este viernes un comunicado conjunto en el que anunciaron su "satisfacción" con la decisión judicial adoptada hoy la cual ordena a la UEFA "que revoque, con efecto inmediato, todas sus actuaciones contra los clubes fundadores de la Superliga Europea".

"FC Barcelona, Juventus y Real Madrid CF manifiestan su satisfacción con la decisión judicial adoptada en el día de hoy, ordenando a UEFA que revoque, con efecto inmediato, todas sus actuaciones contra los clubes fundadores de la Superliga Europea, incluyendo el archivo definitivo del expediente disciplinario abierto a los citados tres clubes y que deje sin efecto las multas y demás restricciones que fueron impuestas sobre los restantes nueve clubes fundadores, como condición para que éstos no fueran objeto de expediente disciplinario por parte de UEFA", comienza el comunicado.

Además los tres clubes confirmaron que la el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo, revisará "la posición de monopolio que la UEFA ostenta sobre el fútbol europeo".

"Esta posición de monopolio, en conflicto de interés, perjudica gravemente al fútbol y su equilibrio competitivo. Como se ha demostrado en múltiples ocasiones, los controles financieros son inadecuados y no han sido aplicados de forma objetiva. Los clubes que participan en competiciones europeas tienen el derecho a gobernar sus propias competiciones", exponen.

Y concluyen: "Nos complace saber que, en adelante, no estaremos sometidos a las constantes amenazas de UEFA. Seguimos comprometidos con el objetivo de desarrollar el proyecto de la Superliga Europea de una forma constructiva y solidaria, teniendo en cuenta a los aficionados, jugadores, técnicos, clubes, ligas y las asociaciones y federaciones nacionales e internacionales".