Nigeria.- Nigeria presenta nuevos cargos contra el líder del chií IMN tras su absolución y liberación

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



Las autoridades del estado nigeriano de Kaduna han presentado este viernes nuevos cargos contra el líder del chií Movimiento Islámico de Nigeria (IMN), Ibrahim el Zakzaky, detenido en 2015 y absuelto el miércoles de todas las acusaciones presentadas contra él.



El gobierno de Kaduna ha rechazado los argumentos del tribunal para absolver y liberar a El Zakzaky y su esposa, Zeenab, quienes fueron trasladados a la capital, Abuya del fallo, para recibir tratamiento médico, según ha informado el diario nigeriano 'Daily Trust'.



El fiscal Dari Bayero aseguró el jueves que las autoridades "iban a apelar, sin duda". "Hemos obtenido el fallo porque no estamos de acuerdo con el razonamiento ni las conclusiones, que no van en consonancia con los hechos sobre el terreno", sostuvo.



En este sentido, ha hecho hincapié en que los nuevos cargos contra El Zakzaky han sido presentados bajo las leyes de traición, sin que el líder del IMN ni sus abogados se hayan pronunciado por el momento sobre la decisión de las autoridades de Kaduna.



El Zakzaky y su esposa fueron detenidos en 2015 e imputados por homicidio culposo, reunión ilegal y alteración del orden público tras un ataque contra un convoy militar en el estado de Kaduna, si bien el tribunal falló a favor de absolverle de todos los cargos.



El juez Gideon Kurada indicó en su veredicto que la Fiscalía no había logrado presentar pruebas que respalden las acusaciones contra El Zakzaky y su esposa, quienes estuvieron dos años detenidos sin que se presentaran cargos contra ellos.



Un tribunal del país aprobó en julio de 2019 la petición del Gobierno para designar al IMN como un grupo terrorista tras los enfrentamientos registrados durante los días previos para reclamar la liberación de El Zakzaky, quien ha negado en todo momento su responsabilidad en los actos que se le imputaban.



La represión contra el IMN provocó acusaciones contra el Gobierno del presidente, Muhammadu Buhari, de abusar de los Derechos Humanos. Asimismo, generó el temor de que el IMN pudiera radicalizarse, igual que el grupo suní Boko Haram tomó las armas en 2009 tras la muerte de su líder a manos de la Policía.



Casi todos los musulmanes nigerianos, que representan a la mitad de la población del país africano y se concentran en el norte, son suníes. El IMN se fundó en los años ochenta con la Revolución Islámica de Irán como fuente de inspiración.