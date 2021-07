Moscú defiende a Rylov de las acusaciones de dopaje de Murphy

El Comité Olímpico Ruso defendió este viernes a su nadador Evgeny Rylov, que ganó los 200 metros espalda en los Juegos de Tokio, tras las acusaciones de dopaje lanzadas por su rival estadounidense Ryan Murphy.

Rylov puso fin al dominio estadounidense en la distancia, con un crono de 1 minuto, 53 segundos y 27 centésimas, delante del estadounidense Ryan Murphy (1:54.15) y del británico Luke Greenbank (1:54.72). El ruso también ganó los 100 metros espalda.

Murphy, que había logrado ese mismo doblete 100-200 m espalda en los Juegos de Rio-2016, no ocultó su enfado a su paso por la zona mixta para referirse a Rusia y la sanción que pesa sobre el país por los escándalos de dopaje del pasado.

"Me vienen unos quince pensamientos y trece de ellos me provocarían problemas. Es un enorme peso mental para mí nadar todo el año en una carrera que no está probablemente limpia, pero así son las cosas", afirmó Murphy, de 26 años.

"Hasta qué punto nuestras victorias son desconcertantes para algunos de nuestros colegas", señaló el Comité Olímpico Ruso en Twitter. "Sí, nosotros estamos aquí, en los Juegos Olímpicos, tenemos derecho, les guste o no", añadió.

- 'Propaganda anglófona' -

"De nuevo el discurso sobre el dopaje ruso que se hace oír. La propaganda anglófona desprende un sudor verbal en el calor de Tokio, en la boca de atletas ofendidos por las derrotas", continuó.

"Hay que aprender a perder, no les consolaremos. Perdonen a los más débiles. Dios es su juez y para nosotros una ayuda", añadió.

El jefe de la Agencia Rusa Antidopaje, Rusada, Mikhail Boukhanov, explicó que Rylov fue "controlado tres veces en 2021".

"Además está en la escena internacional, por lo que la federación internacional le ha controlado también", añadió, citado por la agencia de prensa rusa Ria Novosti.

Rylov escribió en Instagram que había hablado con Murphy tras la conferencia de prensa, asegurando que las declaraciones del estadounidense habían sido "un malentendido".

"Los dos defendemos un deporte limpio", añadió.

Horas más tarde el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov también trató la polémica: "Nuestros deportistas deben ganar medallas, preferentemente de oro, y no prestar atención a todo eso. Las medallas están por encima de las críticas".

Misma opinión en el ministerio de Asuntos Exeriores, que alabó "la increíble dignidad de sus representantes a través del desafío al que se enfrentan en Tokio, no solamente en el deporte, sino también de estas provocaciones sin fin", comentó Maria Zakharova.

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) suspendió a finales de 2020 a Rusia de competiciones internacionales durante dos años dejando a sus deportistas competir bajo la bandera del 'Comité Olímpico Ruso' (ROC).

Esta decisión es juzgada por muchos como más indulgente que las sanciones inicialmente dictadas por la Agencia Mundial Antidopaje frente al dopaje de Estado organizado en el país.

acl-pop/pm/psr