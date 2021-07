Mola: El relevo nos hace mucha ilusión; habrá que saber jugar nuestras cartas

Mario Mola Díaz, triple campeón mundial de triatlón. EFE/ Sergio G. Cañizares/Archivo

Redacción deportes, 29 jul (EFE).- Mario Mola, triple campeón mundial de triatlón, que este sábado -noche del viernes al sábado en horario español- será uno de los integrantes del cuarteto de España que competirá en la prueba de relevos mixtos de los Juegos de Tokio, carrera que debuta en un calendario olímpico, manifestó a EFE que la misma les "hace mucha ilusión" y que, aunque "no" parten como favoritos, tendrán "que saber jugar" sus "cartas".

Mola, nacido hace 31 años en Palma de Mallorca y que cuenta siete medallas en Mundiales, integrará el equipo español que participará en la debutante prueba mixta junto a la barcelonesa Anna Godoy, la pacense Miriam Casillas y el talaverano Fernando Alarza.

El balear, que partía entre los favoritos en la prueba del pasado lunes que coronó al noruego Kristian Blummenfelt y que él concluyó en décima posición, reconoció su frustración por no poder haber acabado más adelante en una prueba de la que esperaba mucho más.

"Las carreras son así. Unas veces se gana y otra se aprende. Y esta vez nos tocó aprender otra lección. Hay que saber estar a las duras y a las maduras", explicó, en conversación telefónica con Efe desde la capital japonesa, el triple campeón mundial del deporte que une la natación con el ciclismo y la carrera a pie.

"De todas formas, ahora hay una nueva oportunidad de volver a salir a escena, algo que no habíamos tenido en otros Juegos; y esa oportunidad es la opción del relevo; que es una prueba que nos hace mucha ilusión a los cuatro que vamos a estar aquí compitiendo", afirmó.

"Aunque sabemos que no va a ser fácil y que es complicado poder estar delante, luchando por las medallas", reconoció a Efe 'SuperMario'.

"Pero se trata de una prueba en la que es muy fácil cometer errores y quedar descartado. Y eso es lo que tenemos que evitar nosotros", advirtió Mola.

"Tenemos que ser lo más consistentes posible. Los relevos dan lugar a muchos cambios; y nosotros tenemos que aprovechar nuestra oportunidad", recalcó.

"Al final, los catorce o quince equipos que estarán en la línea de salida, todos, tendrán su opción. Y nosotros tenemos que saber jugar nuestras cartas", comentó a Efe el astro balear, que se tomó con calma las pasadas jornadas en Tokio.

"Ahora ha habido unos cuantos días de calma, por la Villa Olímpica; y ahora estas dos últimas jornadas nos hemos centrado en estar preparados para enfocar esta prueba", declaró a Efe este jueves Mario Mola.

Adrian R. Huber