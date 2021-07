Mercados de Perú caerán, Castillo no nombra ministro de economía

Pedro Castillo, presidente de Perú, se retira de una ceremonia de inauguración en Lima el 28 de julio.

(Bloomberg) -- Los activos peruanos se preparan para mostrar débiles desempeños el viernes, después de que el nuevo presidente, Pedro Castillo, celebrara una ceremonia de investidura de su gabinete sin nombrar a un ministro de Economía y Finanzas, alimentando aún más la ansiedad de los inversionistas sobre sus planes políticos.

Su principal asesor económico, el execonomista del Banco Mundial Pedro Francke, llegó al teatro nacional de Lima, y luego se retiró poco antes de la ceremonia. Francke, que había sido uno de los favoritos para obtener el cargo, no respondió a una solicitud de comentarios por escrito. El evento comenzó con más de dos horas de retraso.

Los bonos denominados en euros caían antes de la apertura del mercado estadounidense y el rendimiento de los títulos de referencia a 10 años subía a 2,7%, el nivel más alto en seis semanas. La moneda, que ha perdido casi un 8% este año, no se cotiza en el mercado local desde el martes.

Castillo salió de la relativa oscuridad este año para ganar la presidencia tras un sorpresivo primer lugar en la primera vuelta electoral y después de obtener el apoyo de otros partidos de izquierda y de centro izquierda. Aunque sus propuestas han inquietado a los inversionistas, Francke se ha esforzado en los últimos meses por calmar los ánimos, prometiendo preservar en gran medida la política macroeconómica con un mayor énfasis en el gasto social y la lucha contra el desempleo.

Si Francke o alguien considerado moderado no dirige la política económica, es posible que la percepción de los inversionistas sobre las perspectivas para el país sudamericano se deteriore aún más.

“Está claro que el mercado va estar negativo en la apertura de hoy”, dijo Carlos de Sousa, estratega de mercados emergentes y gestor de carteras de Vontobel Asset Management en Zúrich. “A mediano plazo, la presidencia de Castillo se encuentra en un terreno inestable”.

Castillo nombró a Héctor Béjar, un escritor y exlíder guerrillero marxista, como ministro de Relaciones Exteriores. Algunos de los demás ministros del gabinete pertenecen al partido marxista Perú Libre de Castillo, mientras que otros vienen de partidos de izquierda aliados o son independientes.

Anteriormente el jueves, Castillo nombró primer ministro a Guido Bellido, un legislador que considera que el Gobierno comunista de Cuba es una democracia. Nunca ha ocupado un cargo público y es cercano a Vladimir Cerrón, el fundador del partido Perú Libre del presidente.

Peor recesión

Quien finalmente se convierta en ministro de Economía tendrá que dirigir un país que ha luchado por recuperarse de una de las peores recesiones del mundo el año pasado y de la mayor tasa de mortalidad por la pandemia de covid-19.

Francke es popular entre los inversionistas, ya que ha ahogado por la fijación de metas de inflación, la prudencia fiscal y el respeto por la propiedad privada. Los inversionistas se asustaron con el discurso inaugural de Castillo esta semana, en el que pidió que Perú retomara el control de sus recursos naturales, renegociara sus tratados de libre comercio e aumentara drásticamente el gasto social.

