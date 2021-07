Luxemburgo.- Luxemburgo multa con 746 millones a Amazon por infringir las normas de protección de datos de la UE

23-07-2021 Amazon POLITICA AMAZON



La multinacional apelará la sanción, que considera "totalmente desproporcionada"



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



La Comisión Nacional de Protección de Datos de Luxemburgo (CNPD) ha impuesto una sanción de 746 millones de euros a Amazon Europe Core al considerar que el tratamiento de datos personales por parte de la multinacional no cumplía con la normativa sobre protección de datos de la Unión Europea.



"Creemos que la decisión de la CNPD carece de mérito y pretendemos defendernos enérgicamente en este asunto", ha señalado la compañía de comercio electrónico sobre la sanción, comunicada el pasado 16 de julio y que supone la multa más alta impuesta hasta la fecha en Europa en materia de protección de datos.



"Estamos totalmente en desacuerdo con el fallo y tenemos la intención de apelar", ha añadido la compañía, para la que la decisión de la CNPD se basa "en interpretaciones subjetivas y no probadas de la ley de privacidad europea", señalando que la multa propuesta "es totalmente desproporcionada incluso con esa interpretación".



Asimismo, Amazon ha defendido que su prioridad principal es preservar la seguridad de la información de sus clientes y su confianza en la empresa, destacando que, en este caso, no ha habido una brecha de seguridad y no se ha expuesto ningún dato de clientes a terceros. "Estos hechos están fuera de toda duda", ha afirmado.



La agencia luxemburguesa ha llevado a cabo esta investigación contra Amazon debido a que el cuartel general en Europa de la multinacional se encuentra en el Gran Ducado.



Las leyes europeas de protección de datos contemplan la posibilidad de multar hasta con el 4% de los ingresos anuales a las compañías que vulneren las normas.



RESULTADOS.



Por otro lado, Amazon informó de que en el segundo trimestre de 2021 obtuvo un beneficio neto de 7.778 millones de dólares (6.550 millones de euros), un 48,3% más que entre abril y junio de 2020, lo que elevó a 15.885 millones de dólares (13.778 millones de euros) las ganancias de la multinacional en la primera mitad del año, un 104% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.



Entre abril y junio, las ventas netas de la compañía fundada por Jeff Bezos alcanzó los 113.080 millones de dólares (95.233 millones de euros), un 27,2% más. De este modo, en el primer semestre de 2021 las ventas de Amazon sumaron 221.598 millones de dólares (186.623 millones de euros), un 34,8% más.