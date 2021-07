Los Timberwolves traspasan a Ricky Rubio a los Cavaliers por Taurean Prince

En la imagen, el base estelar español Ricky Rubio. EFE/Brad Rempel/Archivo

Minnesota (EE.UU.), 29 jul (EFE).- Los Timberwolves de Minnesota, horas antes de que se celebre el sorteo universitario de la NBA, cerraron el traspaso del base estelar español Ricky Rubio a los Cleveland Cavaliers, que darán a cambio los derechos de selección de la segunda ronda del sorteo del 2022, al escolta Taurean Prince y dinero en metálico.

El traspaso no ha sido confirmado de manera oficial, pero varias fuentes periodísticas locales lo anunciaron horas antes que de comienzo el sorteo universitario 2021 de la NBA.

La segunda etapa de Rubio con los Wolves llega a su fin después de una temporada con el equipo que lo seleccionó con el número cinco en la primera ronda del sorteo universitario del 2009.

Rubio tuvo un comienzo lento la temporada pasada y dijo que era difícil ponerse al día al principio de la misma antes de jugar mejor en la segunda mitad. Promedió 8,6 puntos, el mínimo de su carrera y 6,4 asistencias.

Actualmente juega para España en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde ha sido la figura en los dos partidos que han disputado y ganado frente a Japón y Argentina.

"Antes de que llegara la pandemia, creo que estaba jugando mi mejor baloncesto", destacó Rubio al final de la temporada. "Venía de un gran verano con la selección nacional en la Copa del Mundo, y luego de un gran año en Phoenix Suns. Estaba terminando la temporada muy fuerte y luego la pandemia golpea y me saca de mi juego".

Su mayor impacto la temporada pasada probablemente vino con su ayuda en la formación del novato Anthony Edwards, quien frecuentemente elogiaba el liderazgo y la amistad de Rubio.

Cuando se le preguntó una de sus partes favoritas de jugar su año de novato recientemente, Edwards dijo que jugar junto a Rubio fue lo más destacado.

Rubio jugó seis años con los Timberwolves de 2011 a 2017 antes de que lo traspasaran a Utah Jazz, solo para que el presidente de operaciones del equipo de Minnesota, Gersson Rosas, lo devolviera al sorteo la temporada pasada.

Ahora, en otro cambio de día del sorteo, Rubio sale de la ciudad nuevamente.

Rosas hizo el movimiento en parte porque se ha comprometido a reforzar la posición de ala-pivote, y Prince ayuda con eso, aunque es posible que los Timberwolves no terminen en parte porque Prince ganará 13 millones para la última temporada de su contrato.

Eso es 4,8 millones menos que Rubio, lo que significa que los Timberwolves tienen espacio adicional en el tope salarial para maniobrar en la agencia libre, que comienza el próximo lunes.