Líbano.- La UE establece un régimen de sanciones contra los políticos responsables de la parálisis en Líbano

BRUSELAS, 30 (EUROPA PRESS)



Los Veintisiete han adoptado este viernes un nuevo régimen de sanciones para responder a la parálisis política en Líbano, un instrumento que la Unión Europea todavía no pondrá en marcha, pero con el que quiere aumentar la presión sobre la clase dirigente libanesa para sacar al país del bloqueo.



En medio de la situación que atraviesa Líbano, que lleva casi un año sin Gobierno y donde la crisis política se ha contagiado ya a la economía nacional, la UE castigará la obstrucción o el menoscabo del proceso político democrático, en particular a aquellos que obstaculicen la formación de Gobierno.



Bajo el nuevo régimen, el bloque también aplicará sanciones contra individuos que obstruyan las reformas políticas y económicas del Ejecutivo libanés, respaldadas por organismos internacionales como la UE, y contra responsables de infracciones financieras graves en materia de fondos públicos.



Como en otras sanciones europeas, éstas se aplicarán de manera individual y consistirán en la prohibición de viajar a la UE y la inmovilización de bienes. De esta forma, los Veintisiete dan seguimiento al acuerdo de mediados de julio en el que pactaron el nuevo régimen de sanciones con el objetivo de que la clase política del país mediterráneo avance en la formación de un nuevo Ejecutivo que evite la quiebra del país.



El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, puso el mes de julio de plazo para contar con este nuevo instrumento aunque no confirmó si la UE lo emplearía inmediatamente contra líderes políticos concretos.



En Líbano las cosas parecen moverse las últimas semanas con un nuevo primer ministro designado, Nayib Mikati, que cogió el testigo hace dos semanas de Saad Hariri después de dimitir por el fracaso de las negociaciones y en medio de tensiones con el presidente, Michel Aoun.



Mikati ha mantenido reuniones con Aoun durante toda esta semana, si bien no han discutido todavía acerca de quienes deberían ocupar la representación de los ministerios. La UE ve el proceso de elección de Ejecutivo, tras el bloqueo de casi un año, como clave para respetar el calendario electoral que prevé comicios parlamentarios en la primavera de 2022.