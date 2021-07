Latinoamérica.- Cincuenta protagonistas de la innovación social expondrán sus logros en el Palacio de Congresos

20-09-2020 Instantánea de los participanes del Congreso Internacional Magallanes-Elcano POLITICA LAB-ME



La segunda edición del Congreso Internacional de Innovación Social, que se celebrará del 21 al 23 de Septiembre en la ciudad de Cádiz, en el Palacio de Congresos, contará con la presencia y participación de 50 protagonistas de los nuevos modelos de innovación y desarrollo, tanto en Andalucía como en el resto de España, Portugal, países de América Latina o a nivel global y donde asistirá un gran confluencia de emprendedores, entidades sociales y representantes de administraciones públicas.



El Laboratorio de Innovación Social Magallanes-Elcano (Lab-ME) es el encargado e impulsor de esta iniciativa que, según ha señalado en un comunicado, está pensada para contribuir al bienestar socioeconómico y a la cooperación tanto en áreas urbanas como en comarcas rurales, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.



Cuenta con el impulso de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Turismo, y con la implicación de otras instituciones públicas y privadas, como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.



La entidad ha subrayado que los ponentes del congreso tienen un denominador común: "se han atrevido a convertir en soluciones reales sus ideas de innovación social". "Se embarcaron en los retos que se plantearon y están siendo referencia de cómo llevarlos a buen puerto con iniciativas que mejoran la vida de habitantes de pueblos o ciudades, y que son perdurables, a través de diversos formatos: empresas, fundaciones, instituciones, redes colaborativas", ha señalado.



"Desde el magisterio de su talento y experiencia, serán los mejores mentores posibles sobre cómo crear y materializar soluciones que, desde ámbitos diversos (salud, alimentación, energía, medio ambiente, educación, finanzas, movilidad o desarrollo rural, entre otros) den respuesta a los desafíos del presente y que encaucen la correcta vertebración del nuevo mundo", ha resaltado.



La inscripción para asistir en Cádiz a las sesiones del Congreso es gratuita, hay que registrarse previamente a través de la web 'www.labmagallaneselcano.com' y se recibe digitalmente la acreditación.



Desde cualquier lugar del mundo se podrá seguir en directo lo que se exponga desde el auditorio del Palacio de Congresos gaditano y se retransmitirá íntegramente a través de Internet, de manera que se podrá ver y oír, accediendo a la portada de la web de Lab-ME y a su canal de YouTube.



Donde también están disponibles todas las sesiones, tanto de la primera edición del congreso, celebrado en septiembre de 2020 en Sevilla, como de los Foros Innovación y Conocimiento organizados hasta la fecha en 2021, y dedicados a la innovación educativa (en Sabrosa, Portugal), a la revitalización del sector artesanal (realizado desde San Sebastián), y a la modernización de la operativa turística tanto en ciudades como en el litoral (celebrados en Sevilla y Málaga, respectivamente).



ARANCHA MARTÍNEZ, PREMIO DE LA UE A LA MUJER INNOVADORA



La sesión inaugural del Congreso tendrá como protagonista a una emprendedora española de primer nivel internacional, Arancha Martínez. Cofundadora y CEO de The Common Good Chain y de It Will Be.



Ha sido galardonada con el Premio 2020 de la Unión Europea a la Mujer Innovadora. Sus empresas de innovación social ayudan a combatir la pobreza a través de la innovación tecnológica.



Por ejemplo, con Protection People App, 'software' de reconocimiento biométrico que permite identificar inmediatamente a una persona con fiabilidad. Se ha aplicado con éxito para ayudar a los menores que viven en situación más vulnerable y facilita la labor de los trabajadores sociales que se encargan de ellos. Ha creado la 'blockchain' ComGo, a modo de 'marketplace' de la filantropía para asegurar la trazabilidad y transparencia de las empresas y organizaciones del tercer sector.



Seleccionada por la Agencia de Innovación Tecnológica de Naciones Unidas para acelerar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Arancha Martínez es Premio Princesa de Girona Social 2018, Global Champion en los World Summit Awards 2019, Premio Tecnología Humanitaria 2019 de Cruz Roja.



TALENTOS ANDALUCES DE ALCANCE GLOBAL



Entre los ponentes, hay talentos andaluces de reconocido prestigio internacional por las soluciones que han creado, como Pablo Vidarte. Es sevillano, CEO de Bioo, cuyo innovador sistema de producción energética digitalizando la fotosíntesis de plantas en jardines, céspedes y cultivos fue galardonado con el Premio del Parlamento Europeo a la empresa joven más innovadora.



También destaca Miguel Garat, presidente y cofundador de CleanAir Spaces, empresa que ha desarrollado, patentado y comercializado un dispositivo con inteligencia artificial que permite eliminar virus y bacterias tanto en el aire como en las superficies de manera segura para las personas. Residente en la ciudad china de Shanghai, compagina su labor ejecutiva con inversiones de carácter social por todo el mundo.



Otro de los talentos andaluces que participa en el Congreso es Ismael Guerrero, gaditano, que es presidente de Energy Group en la multinacional Canadian Solar, una de las más importantes a nivel mundial en producción de energía solar.



REVITALIZACIÓN ECONÓMICA



Los retos relacionados con la economía y el empleo, sobre todo en los sectores sociales y comarcas con más dificultades, mostrando ejemplos a tener en cuenta, son una de las principales áreas de trabajo del Congreso de Innovación Social.



A lo largo de los tres días, intervendrán expertos y protagonistas que lo afrontan desde empresas, fundaciones y consultoras en muy diversos ámbitos de la economía y de la sociedad.



Entre ellos, se encuentra Marcos Eguiguren, cofundador de SingularNet y director de la Cátedra en Finanzas Sostenibles de la Escuela de Negocios de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona). Al igual que el cofundador y CEO de Ayuda T Pymes, Alfredo Pérez; la directora del Área de Empleo y Emprendimiento de la Fundación Santa María la Real, Natalia Serrano y la fundadora y directora de Ponle Cara al Turismo, Sandra Touza.



DIMENSIÓN LATINOAMERICANA



En el Palacio de Congresos de Cádiz van a participar también protagonistas de la innovación social en América Latina, como por ejemplo, la coordinadora del Laboratorio de Iniciativas Ciudadanas (CR Lab) de Comodoro Rivadavia (Argentina),Marina Villelabeitia.



También intervendrá la coordinadora del Observatorio La Rábida de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático para Iberoamérica, Rosa Castizo, quien lleva 16 años impulsando alianzas e iniciativas relacionadas con el medio ambiente y la innovación social. Es Acumen Fellow 2021 y durante el último año ha estado también implicada en Frena la Curva, SomosMemoria.com y Regenera Hub.



PLAZO ABIERTO PARA PRESENTAR PROYECTOS



Potenciar nuevos proyectos de innovación social es uno de los objetivos de estos congresos, y está en marcha la convocatoria para aspirar a la segunda edición de los Premios Magallanes-Elcano. Hasta el día 1 de septiembre está abierto el plazo de presentación, pueden participar emprendedores y entidades que son agentes de cambio desde cualquier lugar de España, Portugal e Iberoamérica.



El certamen reconocerá a seis iniciativas que resuelvan retos sociales, medioambientales y que están comprometidos de manera significativa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las categorías de Salud y bienestar; Medioambiente, agricultura y energías limpias; Cultura, entretenimiento y turismo; Educación y aprendizaje; Inclusión y empoderamiento; y Ciudades, 'smart city' y territorio. Además, entre todos los ganadores, se concederá el Primer Premio Magallanes Elcano al proyecto más innovador de 2021.