Las medidas excepcionales del presidente tunecino podrán ser prolongadas

Las fuerzas militares tunecinas vigilan el área alrededor del edificio del parlamento en la capital, Túnez, 26 de julio de 2021. Las protestas siguieron en respuesta a una medida del presidente tunecino Saied para suspender el parlamento del país y destituir al primer ministro, Hichem Mechichi a finales de julio. EFE/EPA/STR

Túnez, 29 jul (EFE).- Las medidas excepcionales anunciadas el pasado domingo por el presidente tunecino, Kais Said, que incluyen la suspensión de la actividad parlamentaria así como la retirada de la inmunidad para todos sus diputados, podrán ser prolongadas más allá de los 30 días que otorga la constitución a través de un decreto presidencial.

"Son suspendidas todas las competencias de la Asamblea de Representantes del Pueblo durante un periodo de un mes a partir del 25 de julio de 2021. El plazo previsto puede ser prolongado por decreto presidencial conforme a las disposiciones del artículo 80 de la constitución", publicó hoy el Boletín Oficial del Estado (JORT).

Asimismo reveló que el secretario general de la Asamblea, que se encuentra cerrada y custodiada por el Ejército, se encargará de gestionar los asuntos administrativos y financieros.

El pasado 25 de julio, fiesta nacional de la República, el jefe del Estado anunció estas medidas además de la destitución del jefe de Gobierno, Hichem Mechichi, aunque en ningún momento evocó la duración de su aplicación.

El dignatario argumentó que hacía uso del artículo 80 de la Constitución, que le permite decretar el estado de excepción durante 30 días ante un "peligro inminente que amenace la nación, la seguridad o la independencia del país".

Según dicho texto, el objetivo es garantizar el regreso a un funcionamiento regular del poder público "lo antes posible" mientras que el Tribunal Constitucional- pendiente de creación desde 2015- debe tomar una decisión en caso de prolongar su extensión.

"El Estado no es una marioneta de la que podamos tirar de los hilos tras una cortina. El Estado está encarnado por instituciones que trabajan al servicio de los ciudadanos y de sus intereses, en el marco de la constitución y la ley", declaró Said durante la ceremonia de juramento de cargo de Ridha Gharsallaoui, un exconsejero de la Seguridad Nacional de la Presidencia encargado de gestionar el ministerio del Interior.

Apenas 48 horas antes, el responsable decretó la destitución de una veintena de altos funcionarios del Estado y de la presidencia del Gobierno como el Fiscal general del Estado, el secretario general del Gobierno y los consejeros del exprimer Ministro.

Túnez inició su transición democrática en 2011 con la llamada 'Revolución de los Jazmines', que puso fin a dos décadas de la dictadura de Zine El Abidine Ben Ali, y durante la cual se han sucedido un total de diez gobiernos que han agravado todavía más la crisis económica y social.