La venezolana Carmen Nava hace visibles a migrantes en la pasarela de Colombiamoda

Varias modelos desfilan diseños de la diseñadora venezolana Carmen Nava mientras sostienen unos carteles con frases como "Todos somos visibles" y "Ningún ser humano es ilegal", durante la pasarela "Visibles", hoy, en Colombiatex + Colombiamoda 2021, en Medellín (Colombia). EFE/Luis Eduardo Noriega A.

Medellín (Colombia), 29 jul (EFE).- La diseñadora venezolana Carmen Nava llevó a la pasarela de Colombiatex+Colombiamoda una reflexión sobre la migración con su colección "Visibles", inspirada en esos caminantes que han tenido que dejar sus países en busca de oportunidades.

En la feria de moda más importante de Latinoamérica, que bajó su telón con sentido social y homenajes a artesanas, la joven presentó prendas que evocaron esas travesías que han tenido que emprender hijos de pueblos condenados a la diáspora.

"Esta colección no solo está inspirada en mi historia como inmigrante, sino en la historia de millones", dijo a Efe Nava, quien pudo debutar por lo alto en la pasarela de Medellín como integrante del programa Valiente II, del Instituto para la Exportación y la Moda (Inexmoda), USAID y ACDI/VOCA.

Una poderosa imagen del cielo sirvió como marco para un desfile cargado de símbolos y mensajes pintados en los textiles, que saltaron casi como gritos con palabras como libertad, amor, valiente y visible.

La diseñadora, de 25 años, recordó que los inmigrantes son "unos caminantes" que llevan "al cielo arriba", por ello quiso moverse dentro de una paleta de colores con mucho azul y blanco, pero también con rojo y negro.

Indicó que sus creaciones emularon de algún modo a la ropa utilizada para emprender esos viajes, pero la puesta en escena la realzaron la inclusión de esos bolsos pesados que han cargado en los últimos años los migrantes venezolanos por el mundo.

Ese contenido intrínseco no le impidió al mismo tiempo presentar una colección "muy versátil, vanguardista y toques de elegancia".

INSPIRACIÓN PARA OTROS MIGRANTES

Esta joven de Maracaibo llegó a Colombia hace cuatro años. Entró por la Guajira, pero el destino la instaló en Medellín para empezar a trabajar en una compañía de herrajes en la que fue escalando. La pandemia la dejó sin empleo y la llevó a utilizar una máquina de coser como un arma para abrirse puertas en la moda.

"Siempre digo que los inmigrantes trabajamos el triple", comentó.

Con el dinero de su liquidación compró telas y en su pequeño apartamento le dio vida a "Eterna Primavera", su primera colección y su carta de presentación en una convocatoria de la Fundación Inexmoda con el Programa de Alianzas para la Reconciliación de USAID y ACDI/VOCA.

Así entró en la iniciativa "Valiente II: El camino del héroe", dirigida a la población migrante y a colombianos víctimas del conflicto.

"Ha sido un camino inspirador", dijo Nava, quien sobresalió entre 26 personas y se ganó el derecho a lanzar sus diseños en la feria de moda que hoy cerró su segmento presencial, pero que continuará hasta el 9 de agosto con el contenido digital.

"Con 25 años yo pude estar en una pasarela tan importante como Colombiamoda. Me llena de intriga saber qué vendrá, pero voy a seguir diseñando y confeccionando para decirle a la gente que siga soñando. Si yo pude, muchas personas pueden", declaró la venezolana.

La edición especial de Colombiatex+Colombiamoda, que durante tres días se vigorizó con las pasarelas y el regreso a la presencialidad, trajo propuestas de moda con sentido social y pidió eliminar las violencias contra las mujeres, además de abordar temas como sostenibilidad y ancestralidad tanto en los desfiles como con su eje de conocimiento con 20 conferencias.