Infosalus.- Las complicaciones graves de la diabetes tipo 2 en jóvenes surgen a los 15 años del diagnóstico

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



Las personas con diabetes tipo 2 diagnosticadas durante la juventud tienen un alto riesgo de desarrollar complicaciones a edades tempranas y tienen una mayor probabilidad de sufrir múltiples complicaciones en los 15 años siguientes al diagnóstico.



Los resultados son la culminación de un ensayo, el primero de su tipo, financiado en gran medida por el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK), que forma parte de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, y publicado en la revista 'New England Journal of Medicine'.



A los 15 años del diagnóstico de diabetes tipo 2, el 60% de los participantes tuvo al menos una complicación relacionada con la diabetes, y casi un tercio de los participantes tuvo dos o más complicaciones, según los resultados del estudio de seguimiento Opciones de tratamiento para la diabetes tipo 2 en adolescentes y jóvenes (TODAY), denominado TODAY2.



"El estudio original TODAY demostró que la diabetes de tipo 2 de inicio en la juventud es distinta de la diabetes de inicio en la edad adulta: es más agresiva y más difícil de controlar --explica la doctora Barbara Linder, científica del proyecto NIDDK para TODAY--. Al seguir el curso de esta enfermedad única, TODAY2 muestra las complicaciones devastadoras que pueden desarrollarse en lo que debería ser la flor de la vida de estos jóvenes".



TODAY2 contó con 500 participantes originales del estudio TODAY, que comenzó en 2004 y fue el primer gran ensayo comparativo de eficacia para el tratamiento de la diabetes de tipo 2 en los jóvenes. El estudio comparó tres tratamientos para controlar la glucemia: metformina sola, metformina más rosiglitazona y metformina más una intervención intensiva sobre el estilo de vida. La metformina es el único medicamento oral aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para tratar la diabetes de tipo 2 en los jóvenes.



En el momento de la inscripción, los participantes tenían entre 10 y 17 años, habían sido diagnosticados de diabetes de tipo 2 durante menos de dos años y tenían sobrepeso u obesidad. La edad media de los participantes tras el seguimiento de TODAY2 era de 26 años.



Los participantes en TODAY2 fueron controlados anualmente para detectar signos de complicaciones de la diabetes, incluyendo enfermedades cardíacas, enfermedades renales, complicaciones del pie diabético, y para informar de otros eventos de salud. La enfermedad diabética del ojo se evaluó una vez durante el estudio, en la visita de los siete años.



En general, los investigadores observaron un descenso constante del control de la glucosa en sangre a lo largo de 15 años. Además, el 67% de los participantes tenía la tensión arterial alta; casi el 52% tenía dislipidemia, o niveles altos de grasa en la sangre; casi el 55% tenía una enfermedad renal; el 32% tenía evidencias de enfermedades nerviosas y el 51% tenía enfermedades oculares. Las tasas no difirieron en función de la asignación del grupo de tratamiento original del estudio TODAY.



Además, algunos participantes tenían una mayor probabilidad de desarrollar múltiples complicaciones a lo largo del tiempo, ya que el 28% desarrolló dos o más durante el periodo de seguimiento. Los participantes que pertenecían a un grupo racial o étnico minoritario, o que tenían un nivel elevado de glucosa en sangre, presión arterial alta y dislipidemia tenían un mayor riesgo de desarrollar una complicación.



"En comparación con lo que vemos en los adultos con diabetes de tipo 2, los participantes en TODAY2 desarrollaron complicaciones mucho antes en el curso de su enfermedad y a un ritmo mucho más rápido en el tiempo", señala el presidente del estudio TODAY2, el doctor Philip Zeitler, profesor de pediatría-endocrinología en la Escuela de Medicina de la Universidad de Colorado.



"Este estudio muestra la importancia de tratar la diabetes tipo 2 de inicio juvenil de forma intensiva desde el principio y de utilizar todos los enfoques disponibles para controlar la glucosa en sangre y prevenir, retrasar o tratar agresivamente las complicaciones en desarrollo", añade.



La diversa cohorte del estudio TODAY es representativa de los jóvenes estadounidenses diagnosticados de diabetes tipo 2. Los participantes en el estudio tuvieron un control regular e intensivo de la diabetes a través del estudio sin coste alguno durante el ensayo original de TODAY, lo que, según señalan los investigadores, puede haber reducido realmente la tasa de complicaciones.



"TODAY y TODAY2 han sido fundamentales para entender y tratar la diabetes tipo 2 en los jóvenes --apunta el director del NIDDK, el doctor Griffin P. Rodgers--. Además de encontrar mejores métodos de prevención, descubrir nuevas y mejores opciones de tratamiento para controlar la diabetes tipo 2 en los jóvenes será clave para asegurar su futuro saludable".