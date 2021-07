Guatemala.- Giammattei avisa del "impacto negativo" de la suspensión de la cooperación de EEUU con la Fiscalía

13-04-2020 Alejandro Giammattei POLITICA CENTROAMÉRICA GUATEMALA INTERNACIONAL PRESIDENCIA DE GUATEMALA



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, ha avisado este jueves del "impacto negativo" que tendrá sobre la lucha contra la corrupción y el crimen organizado la decisión de Estados Unidos de paralizar la cooperación con la Fiscalía guatemalteca.



A través de un comunicado, el mandatario ha calificado de "contraproducente" la suspensión de esta colaboración, una decisión que tomó Washington de forma "temporal tras la destitución del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del país centroamericano, Juan Francisco Sandoval, al considerar que habían "perdido la confianza" en la Fiscalía de Guatemala.



"Me siento preocupado por el impacto negativo que esta medida tendrá en los esfuerzos que todo el Gobierno está realizado para lograr estos objetivos --vencer el crimen organizado y la corrupción--", ha manifestado el presidente.



Asimismo, ha apelado a la necesidad de que "no se cierre la comunicación" entre la Fiscalía y Estados Unidos, y ha llamado a tener la oportunidad de "discutir las razones de esta medida".



"Reitero el compromiso de seguir apoyando todos los esfuerzos que se realizan en pro de la justicia y el fortalecimiento del Estado de derecho, incluyendo los que desarrolla la Fiscalía", ha continuado Giammatei, para agregar que, en este contexto, ha ordenado al Ministerio de Finanzas buscan "opciones de apoyo presupuestario" y a Exteriores promover la "cooperación con países amigos y organizaciones internacionales".



Todo ello es necesario, como ha dicho el presidente guatemalteco, para que los esfuerzos de su Ejecutivo "no se vean disminuidos" tras la decisión de Estados Unidos, a cuyo Gobierno, no obstante, ha agradecido su apoyo "fundamental" para "avanzar en objetivos comunes".



La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, anunció la semana pasada la destitución de Sandoval, al que acusó de tratarla de forma "vejatoria".



Desde entonces, diversos sectores se han pronunciado respecto a la decisión y el destino de decenas de casos que se encontraban en manos de la Feci, mientras la portavoz adjunta del Departamento de Estados de Estados Unidos, Jalina Porter, avanzó que Washington suspenderá "temporalmente" la cooperación con la Fiscalía.



En su anuncio, Porter indicó que la destitución de Sandoval "encaja en un patrón de comportamiento que indica falta de compromiso con el Estado de Derecho y los procesos judiciales y fiscales independientes".



CARTA A BLINKEN



Frente a la situación, la fiscal general guatemalteca ha enviado una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en la que ha defendido su ejercicio al frente de la Fiscalía y ha garantizado su "compromiso" en la lucha contra la corrupción.



Porras ha justificado también la destitución del fiscal anticorrupción aludiendo a que "incumplía reiteradamente con las directrices emanadas por la superioridad, dirigidas estrictamente al fortalecimiento de la persecución penal".



"Tomé la decisión de destituir al señor Juan Francisco Sandoval Alfaro (...) toda vez que es imprescindible que la justicia sea impartida sin sesgos ideológicas y apegada estrictamente al principio de legalidad", ha apuntado en la misiva, recogida por 'La Prensa'.



Por otro lado, la fiscal general ha alertado a Blinken sobre las medidas "de presión" contra la Fiscalía, "materializadas en actos que un momento dado podrían encuadrarse en conductas delictivas tales como publicaciones irrespetuosas, ofensivas y difamatorias", ha relatado, para llamar a la continuación de los países en la lucha contra la corrupción.