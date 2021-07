Fútbol.- Varane se despide del Real Madrid: "Ha sido un viaje increíble en todos los sentidos"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El defensa internacional francés Raphael Varane se despidió este viernes del Real Madrid tras confirmar su fichaje por el Manchester United a través de un mensaje público en el que aseguró que ha vivido "un viaje increíble en todos los sentidos" desde que llegó a la capital de España hace una década.



"Estos últimos días han estado cargados de muchas emociones, sentimientos que ahora quiero compartir con todos vosotros. Tras 10 años increíbles y maravillosos en el Real Madrid, club que siempre llevaré en mi corazón, ha llegado el día de despedirme", escribió Varane en su cuenta oficial de Instagram.



"Desde que llegué en 2011, hemos superado juntos todas las expectativas y hemos logrado cosas que jamás hubiera soñado. Quisiera dar las gracias a todos los entrenadores y a todas las personas que trabajan o han trabajado en el club por todo lo que han hecho por mí. Muchísimas gracias también a todos los madridistas que siempre me dieron mucho cariño y con su gran exigencia me empujaron a dar lo máximo y luchar por cada éxito", añadió el francés.



Además, el zaguero campeón del mundo reconoció haber tenido el "honor de compartir vestuario con los mejores jugadores del mundo". "Innumerables victorias que nunca olvidaré, especialmente 'la Décima'. Me doy cuenta de que ha sido un gran privilegio haber podido vivir esos momentos tan especiales", indicó Varane.



En otros aspectos, el defensa galo agradeció "a todos los españoles y sobre todo a la ciudad de Madrid", donde han nacido sus dos hijos. "Este país siempre será especial para mí. Ha sido un viaje increíble en todos los sentidos. Me voy con el sentimiento de haberlo dado todo y no cambiaré ni una sola cosa en esta historia nuestra. Ahora empieza un nuevo capítulo...", finalizó.