Fútbol.- Casillas: "Si el Real Madrid es campeón, mejor, pero sería bueno que ganase uno que no gana nunca"

18-03-2019 El portero Iker Casillas, presentado como embajador de LaLiga Icons



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El excapitán del Real Madrid Iker Casillas deseó que la Liga 2021-22 la conquiste el conjunto blanco y pueda arrebatársela al Atlético, pero también aseguró que "sería bueno" para el fútbol español que "ganase un equipo que no gana nunca"



El embajador de LaLiga y adjunto al director general de la Fundación del Real Madrid espera que sea una Liga "competitiva hasta el final y emocionante". "¿Atlético otra vez campeón? Si puede ser el Real Madrid, mejor todavía, pero sería bueno que ganase uno que no gana nunca", indicó en su participación en la Gala de Campeones de LaLiga, celebrada este viernes en la capital de España.



En este sentido, el mostoleño recordó algunas Ligas que vivió donde un rival que no fuese Atlético ni Barça les peleó el título. "Recuerdo algunas hasta el final compitiendo contra el Deportivo o la Real Sociedad, que fueron rivales difícil y estuvo apretada. Fue la 2002/03", añadió Casillas.



Preguntado por su cargo en LaLiga, el madrileño reconoció que está "muy feliz de formar parte de esta familia. Estoy contento de poder ir a cualquier rincón del mundo teniendo una marca tan importante como es LaLiga. Es marca España que a todos nos gusta", finalizó.