Farah y Cabal buscan llegar a los Juegos de París y quemar el "ultimo cartucho"

Los tenistas colombianos Juan Sebastián Cabal (d) y Robert Farah (i). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Bogotá, 30 jul (EFE).- Los tenistas Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, que fueron derrotados en cuartos de final en Tokio, se fijaron como meta clasificarse para los próximos Juegos Olímpicos de París 2024 en donde quemarán "su último cartucho".

Así lo aseguraron en Bogotá, a su vuelta del país nipón, durante la inauguración de la Casa Colombia, un espacio para congregar a los deportistas colombianos de todas las disciplinas que defienden los colores del país.

"Nuestro último cartucho sería en los Olímpicos de París", dijo Farah al ser preguntado sobre el futuro de la dupla, la más exitosa de Colombia en todos los tiempos en el deporte del tenis.

Farah y Cabal, que eran favoritos para imponerse en esta modalidad, fueron derrotados el pasado miércoles en cuartos de final por los neozelandeses Marcus Daniel y Michael Venus, con parciales de 6-3, 3-6 y 10-7.

Además de centrar sus objetivos en París 2024 los colombianos dijeron que seguirán en el circuito de la ATP buscando siempre los triunfos que les permitan mantenerse vigentes en el competido mundo del tenis.

"En tres años pueden suceder muchas cosas pero claramente esa es la meta (llegar a los Olímpicos de Londres)" remarcó Farah.

Por su lado, Cabal aseguró que en Tokio hicieron su mejor esfuerzo pero que lastimosamente no pudieron avanzar más arriba pero que salen tranquilos porque "lo dimos todo".

"Tenemos hambre de París", dijo Cabal quien confió en que en las competiciones no los afecten las lesiones y con ello tener otra oportunidad en unas olimpiadas.

Ambos agradecieron el apoyo del país y en especial de otros deportistas colombianos que los animaron durante las competencias en Tokio como lo fueron la saltadora Caterine Ibargüen y los ciclistas Nairo Quintana y Rigoberto Urán.

"Estuvo Nairo haciéndonos fuerza, estuvo Luis Javier (Mosquera) haciéndonos fuerza (...) con Nairo que me vaya a ver jugar para mí es un orgullo", resaltó Farah.

Además de los torneos, la dupla también tiene en mente la Copa Davis en la que Colombia competirá contra Estados Unidos e Italia, en Turín en noviembre de este año.