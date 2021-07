Estados Unidos.- JJ.OO/Atletismo.- (Crónica) Ana Peleteiro se mete en la final y el 4x400 mixto la pierde fuera de la pista

30-07-2021 Ana Peleteiro, del Equipo Español, en la clasificación de triple salto de atletismo durante los JJOO 2020, a 30 de julio, 2021 en Tokio, Japón DEPORTES Sergio Mateo - Europa Press / SPORTMEDIA



Estados Unidos y República Dominicana, recalificados en el relevo mixto



Carro, Martos y Arce, sin final en 3.000 obstáculos



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El atletismo español entró en acción este viernes en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 celebrando la clasificación de Ana Peleteiro para el triple salto y la dolorosa recalificación de Estados Unidos y República Dominica en el novedoso relevo mixto de 4x400 metros, que dejó a España sin su plaza conseguida horas antes.



Además, la delegación española sufrió en esta primera jornada en el Estadio Olímpico las eliminaciones de Fernando Carro, Sebastián Martos y Daniel Arce (3.000 obstáculos), Sergio Fernández (400 vallas), Maribel Pérez (100 lisos), Lucía Rodríguez (5.000) y Belen Toimil (peso).



En el capítulo positivo, Peleteiro dio muy buenas sensaciones y, tras quedarse a seis centímetros de la clasificación en su primer salto (14.34), consiguió el objetivo con holgura en el segundo con una marca de 14.62, igualando su mejor marca al aire libre.



La subcampeona de Europa en pista cubierta fue segunda en esta calificación y tan solo se vio superada por la gran aspirante al oro, la venezolana Yulimar Rojas, que saltó 14.77 en su único intento. Tras su esperanzador estreno, la gallega disputará la final olímpica el próximo domingo a partir de las 13.15 (hora peninsular española).



Quienes no disputarán la final -pese a tener el billete conseguido- son los cuatro integrantes del 4x400 mixto: Samuel García, Laura Bueno, Aauri Bokesa y Bernat Erta. Entre los cuatro batieron el récord de España, fijando una nueva plusmarca de 3:13.29, pero la recalificación de estadounidenses y dominicanos -horas después de su éxito en la pista- les dejó sin presencia en la pelea por las medallas.



Por último, también pudo sonreír Natalia Romero en los 800 metros. La andaluza dejó todo en su debut en unos Juegos para firmar su marca personal (2:01.16) y la mejor marca española del año, en una serie muy rápida que aprovechó.



"UN JABALÍ HERIDO" EN LOS 3.000 OBSTÁCULOS



En el apartado de eliminaciones, Fernando Carro tuvo el honor de ser el primer atleta español en competir en el Estadio Olímpico de Tokio, pero como adelantaba en su cuenta de Twitter, fue "un jabalí herido". El madrileño, con una contractura en el isquio de la pierna izquierda en los últimos entrenos ya en la capital japonesa, no pudo rendir.



Desde el primer obstáculo, el madrileño, subcampeón de Europa en 2018, comenzó a apretar los dientes y poco a poco fue perdiendo posiciones hasta dejar la primera de las series mediada la carrera. En la segunda tanda fue el turno de Martos, con un mal inicio.



El andaluz terminó octavo con 8:23.07, cuando los tres primeros de cada serie tenían billete directo a la final, y después los seis mejores tiempos. Martos no arrancó con buenas sensaciones y la remontada en solitario le fue imposible. Mientras, a Arce le fallaron las piernas en los últimos 1.000 metros



La tercera serie fue la más lenta, con lo que la final estaba en quedar entre los tres primeros. Así, el atleta español lo peleó y quiso animar la carrera en cabeza, pero lo terminó pagando en el tramo final, terminando duodécimo con 8:38.09.



Sergio Fernández sufrió su serie de los 400 metros vallas, en una temporada complicada con lesiones y sin competir. El navarro, en sus segundos Juegos, dejó una mala marca en penúltima posición (51.51), reflejo de los problemas en su preparación tras su regreso en el Campeonato de España en Getafe casi dos años después.



En cuanto a las series femeninas de los 100 metros, con Maribel Pérez luchando con las más rápidas del planeta. La sevillana necesitaba su mejor marca para avanzar a semifinales y, en la última serie, la campeona de España salió con energía pero no tuvo el arreón final con el que alargar sus primeros Juegos (11.51).



Por su parte, Lucía Rodríguez dio el máximo y superó por siete segundos su mejor marca personal en los 5.000 metros (15:26.19), pero no pudo pasar del decimosexto puesto en su semifinal y quedó eliminada. Por último, también se despidió Belén Toimil en el lanzamiento de peso, después de realizar dos nulos y un último intento de 17.38 metros que le relegó a la vigesimotercera posición de la calificación.