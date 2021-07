El tenista español Pablo Carreño cae ante el ruso Karen Khachanov y luchará por el bronce

El tenista español Pablo Carreño (N.11 de la ATP) perdió la semifinal olímpica contra el ruso Karen Khachanov, por un doble 6-3, y se tendrá que conformar por pelear por el bronce, contra el perdedor del duelo que enfrenta a Novak Djokovic (N.1) y al alemán Alexander Zverev (N.5).

El vencedor de esa segunda semifinal se enfrentará a Khachanov en la gran final del domingo para ver quien sucede al británico Andy Murray, campeón olímpico en Londres-2012 y Rio-2016.

Carreño estuvo muy lejos del nivel exhibido la víspera, cuando derrotó claramente al también ruso Daniil Medvedev, y apenas tuvo una bola de break en todo el partido, que además tampoco aprovechó.

"No he estado como ayer (jueves)", admitió el gijonés tras el partido, mostrándose "triste porque era una gran oportunidad para estar en la final, pero él ha jugado muy bien, ha estado muy acertado, ha sacado muy bien y me ha metido mucha presión".

"Yo no he sacado tan bien como estos días y también he cometido algunos fallos de precipitación", añadió.

"En el segundo set (con la pelota de break) tuve una pequeña oportunidad para meterme otra vez en el partido, pero no la aproveché y ahora ya solo queda mentalizarse para el partido de mañana (sábado) porque todavía quedan opciones" de medalla.

- Letal con el servicio -

Khachanov se mostró muy sólido con su servicio (diez 'aces' y 93% de puntos ganados con su primer servicio) y eficaz en el resto, rompiendo tres veces el saque al español, suficiente para imponerse en apenas 1 hora y 19 minutos de juego.

El tenista que compite por el Comité Olímpico Ruso (por las sanciones a este país tras destaparse un vasto escándalo de dopaje) fue el dueño absoluto del partido y no cometió los errores que condenaron en la víspera a su compatriota Medvedev.

El ruso se planta por sorpresa en la final olímpica después de no llevar una temporada demasiado buena con varias eliminaciones en primeras rondas y sin ganar un torneo.

Sus resultados más destacados en 2021 son, hasta ahora, los cuartos de final en Wimbledon, que perdió con el canadiense Dennis Shapovalov, y dos semifinales en torneos menores (Melbourne y Lyon).

Pese a que llegó a ser número 8 del mundo a mediados de 2019, Khachanov no gana un torneo ATP desde 2018, cuando se impuso en Marsella, Moscú y en el Masters 1000 de París-Bercy, el mayor éxito hasta el momento en su carrera.

mcd/psr