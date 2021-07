El oro olímpico Hashimoto considera "una difamación" que se dude de sus notas

EFE/EPA/HOW HWEE YOUNG

Tokio, 30 jul (EFE).- El flamante campeón olímpico de gimnasia artística Daiki Hashimoto ha lamentado que las notas que recibió en la final del concurso completo de los Juegos de Tokio hayan sido objeto de controversia, y ha pedido que no se recurra a la "difamación" para poner en duda los resultados de los gimnastas japoneses.

"Lamento que mi actuación haya dado lugar a juicios controvertidos en un escenario como el de los Juegos Olímpicos de Tokio", indicó Hashimoto en sus redes sociales.

"Espero que haya más personas que elogien a los atletas que se han esforzado por representar a su país y que no recurran a lo que parece ser una difamación", añadió.

Hashimoto, el campeón más joven de la historia de la gimnasia olímpica masculina en el concurso completo, ganó el oro con una nota de 88,465. Al llegar al último aparato era el chino Xiao Ruoteng quien iba en cabeza, pero este fue puntuado más bajo en la barra y el japonés le adelantó por 400 milésimas (88,065).

El campeón dijo que las notas de los jueces pueden genera polémica pero que deben estar acostumbrados a ello. Él mismo recibió una nota baja en anillas que su equipo reclamó, sin éxito.

"Las puntuaciones no son subjetivas, sino que se basan en la evaluación objetiva de los jueces. Todos los deportistas lo saben", comentó el gimnasta de 19 años.

Tras la final del pasado miércoles, y también después de la final femenina del jueves en la que Mai Murakami acabó quinta, los dos gimnastas recibieron ataques despiadados en las redes sociales.

"No quería, pero vi algunos comentarios hirientes y me entristeció mucho. Es lamentable", dijo Murakami con los ojos llorosos, según recoge la agencia Kyodo.