El Gobierno uruguayo anuncia el tercer ajuste en el precio del combustible en dos meses

Montevideo, 30 jul (EFE).- Uruguay registra su tercer aumento del precio del combustible en casi dos meses, según anunciaron este viernes sus ministros de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini.

Desde las 00.00 hora local (03.00 GMT) de este sábado, el Ejecutivo aplicará el Precio de Paridad de Importación (PPI) y el sobrecosto de la empresa estatal Ancap, valorado en 2,97 pesos (0,07 dólares), informó el titular de Industria y Energía en una rueda de prensa ofrecida en Montevideo.

Paganini explicó que, pese a la subida "sostenida" del petróleo a nivel internacional en el primer semestre del año, el Ejecutivo de Luis Lacalle Pou (centroderecha) "retrasó hasta junio" su aplicación por las consecuencias sociales de la pandemia.

No obstante, desde entonces, el anunciado este viernes -que supone que la nafta súper costará 70,81 pesos (1,62 dólares, un 7,6 % más por litro) y el gasoil 50,7 pesos (1,16 dólares, un 11 % más)- será el tercer aumento en casi dos meses.

El pasado 7 de junio, ambos ministros informaron del aumento de un 12 % en los precios precisamente por ese ajuste internacional, al que siguió otra leve subida el 1 de julio.

En cambio, el supergás -usado en muchos hogares uruguayos para la cocina y la calefacción- no variará su precio, por lo que Paganini pidió "tranquilidad" a la ciudadanía ante los últimos rumores de que iba a subir la tarifa.

"Sabemos que el subsidio al supergás tiene un impacto muy fuerte en la vida de todos nosotros. El proceso para ir modificando (el precio) de ninguna manera implica algo inmediato", agregó.

Por su parte, Arbeleche hizo hincapié en el "sistema transparente" que, dijo, ahora utiliza el Gobierno para ajustar sus tarifas y denunció que entre 2014 y 2019 la empresa estatal sufrió un sobrecosto de 900 millones de dólares que, dijo, asumieron "todos los uruguayos".

El artículo 235 de la Ley de Urgente Consideración (LUC), aprobada en julio de 2020 y considerada proyecto estrella del Ejecutivo de Lacalle Pou, regula el precio de los combustibles mediante "previo informe preceptivo de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA) y de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP)".

Este informe, que debe ser mensual, deberá explicitar el PPI "y hacerlo disponible en las plantas de distribución de ANCAP". Antes de la toma de posesión del Ejecutivo de Lacalle Pou, el 1 de marzo de 2020, no habían aumentado las tarifas desde 2018, cuando el Gobierno del entonces presidente, el ya fallecido Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020) anunció un incremento de 9,8 % en la gasolina y de 4,8 % en el gasoil.