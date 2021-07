El colombiano Mauricio Ortega disputará su primera final olímpica de disco

El colombiano Mauricio Ortega consiguió este viernes la clasificación para la que será su primera final olímpica en el lanzamiento de disco, tras firmar la sexta mayor distancia en la ronda de calificación, con 64,49 metros.

Ortega había comenzado con una marca de 61,19, logró su 64,49 en el segundo intento y firmó un nulo en el tercero.

"Gracias a Dios por haberme permitido no reservarme nada. Ahora a seguir disfrutando", comentó Ortega tras su éxito.

"Colombia, espero siempre sus oraciones. Gracias por tenerme en sus corazones y a seguir disfrutando, que la vida es un ratico apenas", lanzó como mensaje a sus compatriotas.

El mejor de la ronda de calificación fue el sueco Daniel Stahl, que alcanzó los 66,12 metros con su primer lanzamiento. Fue el único que consiguió superar la distancia que clasificaba de manera automática (66 metros). El resto obtuvo su billete al quedar entre los doce mejores de la ronda.

Tokio-2020 es la segunda cita olímpica que disputa el discóbolo de 26 años, que en Rio-2016 no había conseguido acceder a la final.

Mauricio Ortega sí que logró el pase a la final en el Mundial de Pekín-2015, donde quedó undécimo. No consiguió luego clasificarse a la final en sus otras dos participaciones mundialistas, Londres-2017 y Doha-2019.

La final masculina de lanzamiento de disco de los Juegos de Tokio se disputa el sábado a las 11h15 GMT.

No pudo acceder a la final de su prueba Carlos Andrés San Martín, que con un tiempo de 8:33.47 apenas fue duodécimo de su serie de los 3.000 metros obstáculos, ocupando el 35º lugar entre los 42 competidores.

"Salimos a proponer pero no es nuestro día. Ayer pasamos por una muy mala noche. Estoy contento porque di lo mejor de lo mejor que tenía. Pero no me levanté con el pie derecho, antes de competir tenía mucho sueño", admitió tras su eliminación.

"Ayer tuve pesadillas, nunca me pasó. Ahora me da risa, pero me desvelé de la una a las cinco de la mañana. Llegué con sueño", apuntó.

