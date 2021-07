El canciller venezolano respalda la idea de crear un organismo que sustituya a la OEA

El canciller venezolano, Jorge Arreaza. EFE/ Rayner Peña/Archivo

Caracas, 30 jul (EFE).- El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, respaldó este viernes la propuesta planteada la pasada semana por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de crear un organismo autónomo que sustituya a la Organización de Estados Americanos (OEA),

"Idea propuesta por Hugo Chávez en el proceso de conformación de la Celac (2009-11). Ya Bolívar la planteaba, con las distancias del caso, en 1824. Más allá de renovarla cíclicamente como propuesta, debemos hacerla realidad. ¡Qué bueno que hoy sea retomada!", escribió Arreaza, tras compartir un video del presidente mexicano.

El sábado, López Obrador planteó el reemplazo de la OEA y propuso un nuevo modelo de integración para la región latinoamericana.

"En ese espíritu no debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, sino mediador, a petición y aceptación de las partes en conflicto", manifestó.

El mandatario no detalló su propuesta de un nuevo mecanismo de integración, que hizo al conmemorar el aniversario 238 del nacimiento del libertador Simón Bolívar.

Admitió que "se trata de un asunto complejo, que requiere de una nueva visión política y económica", pero dijo que "es una gran tarea para buenos diplomáticos y políticos, como los que afortunadamente existen en todos los países del continente".

"Lo aquí planteado puede parecer una utopía, sin embargo, debe considerarse que sin el horizonte de los ideales no se llega a ningún lado, mantengamos vivo el sueño de Bolívar", concluyó.

Venezuela está representada en la OEA por Gustavo Tarre, nombrado por el opositor Juan Guaidó, ya que el Gobierno de Maduro abandonó el organismo por petición propia en abril de 2019 al considerar que el bloque hemisférico se había convertido en un instrumento de EE.UU.